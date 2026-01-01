PeerTube — це безкоштовна, відкрита, федеративна платформа для розміщення відео, створена як самостійна альтернатива YouTube та Vimeo. Кожен екземпляр PeerTube є незалежним, але взаємопов'язаним через протокол ActivityPub, тому глядачі можуть підписуватися на канали з будь-якого іншого сервера PeerTube, тоді як кожне відео, коментар та підписка розміщуються на інфраструктурі, яку ви контролюєте.

WebRTC потокова передача даних за принципом peer-to-peer дозволяє глядачам обмінюватися пропускною здатністю один з одним, тому одне популярне відео не перевантажить сервер під час пікових навантажень. Вбудовані PostgreSQL, Redis та конвеєр транскодування повністю працюють на вашому VPS, надаючи творцям та спільнотам повне право власності на їхній контент, аудиторію та політику модерації — без алгоритмічної стрічки, без демонетизації, без посередників-рекламодавців.