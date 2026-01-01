Розгорніть PeerTube: встановлення в один клік.
Федеративна пірингова відеоплатформа для публікації та обміну відео без залежності від YouTube або централізованої інфраструктури.
Виберіть тариф VPS для PeerTube
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PeerTube
PeerTube — це безкоштовна, відкрита, федеративна платформа для розміщення відео, створена як самостійна альтернатива YouTube та Vimeo. Кожен екземпляр PeerTube є незалежним, але взаємопов'язаним через протокол ActivityPub, тому глядачі можуть підписуватися на канали з будь-якого іншого сервера PeerTube, тоді як кожне відео, коментар та підписка розміщуються на інфраструктурі, яку ви контролюєте.
WebRTC потокова передача даних за принципом peer-to-peer дозволяє глядачам обмінюватися пропускною здатністю один з одним, тому одне популярне відео не перевантажить сервер під час пікових навантажень. Вбудовані PostgreSQL, Redis та конвеєр транскодування повністю працюють на вашому VPS, надаючи творцям та спільнотам повне право власності на їхній контент, аудиторію та політику модерації — без алгоритмічної стрічки, без демонетизації, без посередників-рекламодавців.
Ключові характеристики PeerTube
Федеративний через ActivityPub
Глядачі з будь-якого екземпляра PeerTube, Mastodon або іншого ActivityPub можуть підписуватися на ваш канал, коментувати та ділитися відео в усьому Fediverse.
Однорангове потокове передавання
Браузерний WebRTC зменшує пропускну здатність сервера, дозволяючи глядачам обмінюватися фрагментами відео, щоб вірусне завантаження не перевантажило ваш VPS.
Вбудоване транскодування
Автоматичне транскодування генерує кілька рівнів якості для кожного завантаження — від 240p до 4K — без зовнішніх служб транскодування.
Прямі трансляції та RTMP
Транслюйте наживо з OBS або будь-якого RTMP-сумісного кодувальника безпосередньо на ваш канал PeerTube із записом та повторами.
Керування каналами та списками відтворення
Організовуйте відео у канали, списки відтворення та серії з власними мініатюрами, описами та дозволами для співавторів.
Відкритий API та вбудовування
Вбудовуйте відео будь-де за допомогою однорядкового iframe та інтегруйтеся із зовнішніми інструментами через повністю задокументований REST API.
Чому варто запускати PeerTube у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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