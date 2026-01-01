Знижка до 68% на PeerTube

Розгорніть PeerTube: встановлення в один клік.

Федеративна пірингова відеоплатформа для публікації та обміну відео без залежності від YouTube або централізованої інфраструктури.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть PeerTube: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для PeerTube

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою PeerTube

PeerTube — це безкоштовна, відкрита, федеративна платформа для розміщення відео, створена як самостійна альтернатива YouTube та Vimeo. Кожен екземпляр PeerTube є незалежним, але взаємопов'язаним через протокол ActivityPub, тому глядачі можуть підписуватися на канали з будь-якого іншого сервера PeerTube, тоді як кожне відео, коментар та підписка розміщуються на інфраструктурі, яку ви контролюєте.

WebRTC потокова передача даних за принципом peer-to-peer дозволяє глядачам обмінюватися пропускною здатністю один з одним, тому одне популярне відео не перевантажить сервер під час пікових навантажень. Вбудовані PostgreSQL, Redis та конвеєр транскодування повністю працюють на вашому VPS, надаючи творцям та спільнотам повне право власності на їхній контент, аудиторію та політику модерації — без алгоритмічної стрічки, без демонетизації, без посередників-рекламодавців.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики PeerTube

Федеративний через ActivityPub

Глядачі з будь-якого екземпляра PeerTube, Mastodon або іншого ActivityPub можуть підписуватися на ваш канал, коментувати та ділитися відео в усьому Fediverse.

Однорангове потокове передавання

Браузерний WebRTC зменшує пропускну здатність сервера, дозволяючи глядачам обмінюватися фрагментами відео, щоб вірусне завантаження не перевантажило ваш VPS.

Вбудоване транскодування

Автоматичне транскодування генерує кілька рівнів якості для кожного завантаження — від 240p до 4K — без зовнішніх служб транскодування.

Прямі трансляції та RTMP

Транслюйте наживо з OBS або будь-якого RTMP-сумісного кодувальника безпосередньо на ваш канал PeerTube із записом та повторами.

Керування каналами та списками відтворення

Організовуйте відео у канали, списки відтворення та серії з власними мініатюрами, описами та дозволами для співавторів.

Відкритий API та вбудовування

Вбудовуйте відео будь-де за допомогою однорядкового iframe та інтегруйтеся із зовнішніми інструментами через повністю задокументований REST API.

Чому варто запускати PeerTube у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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