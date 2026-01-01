Zenfeed — це інформаційний хаб зі штучним інтелектом з відкритим вихідним кодом, який поєднує класичний RSS-рідер з персональним LLM-секретарем. Замість того, щоб потопати в необроблених стрічках, кожна стаття проходить через настроюваний конвеєр, який узагальнює вміст, класифікує його за допомогою власних підказок і вбудовує в семантичний індекс, який можна запитувати природною мовою. Правила відстеження перетворюють довільні теми на повторювані завдання, які надають заплановані брифінги, дайджести моніторингу або вебхук-сповіщення, коли з'являється відповідний вміст.

Самостійний хостинг Zenfeed на власному VPS зберігає ваш список підписок, історію читання та ключ API LLM на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Шаблон об'єднує веб-інтерфейс, рушій Zenfeed з постійним сховищем і приватний екземпляр RSSHub, щоб ви могли підписуватися на тисячі джерел, які не надають нативних RSS-стрічок.