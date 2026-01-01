Встановіть Zenfeed в один клік.
RSS-хаб на базі ШІ, який узагальнює, семантично шукає та направляє ваші стрічки у дієві сповіщення та брифінги.
Виберіть тариф VPS для Zenfeed
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Zenfeed
Zenfeed — це інформаційний хаб зі штучним інтелектом з відкритим вихідним кодом, який поєднує класичний RSS-рідер з персональним LLM-секретарем. Замість того, щоб потопати в необроблених стрічках, кожна стаття проходить через настроюваний конвеєр, який узагальнює вміст, класифікує його за допомогою власних підказок і вбудовує в семантичний індекс, який можна запитувати природною мовою. Правила відстеження перетворюють довільні теми на повторювані завдання, які надають заплановані брифінги, дайджести моніторингу або вебхук-сповіщення, коли з'являється відповідний вміст.
Самостійний хостинг Zenfeed на власному VPS зберігає ваш список підписок, історію читання та ключ API LLM на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Шаблон об'єднує веб-інтерфейс, рушій Zenfeed з постійним сховищем і приватний екземпляр RSSHub, щоб ви могли підписуватися на тисячі джерел, які не надають нативних RSS-стрічок.
Ключові характеристики Zenfeed
Підсумки на основі ШІ
Кожна стаття проходить через LLM, який створює стислий підсумок, щоб ви могли переглядати десятки джерел за лічені хвилини замість годин.
Семантичний пошук
Індекс вбудовування дозволяє запитувати вашу історію читання природною мовою та знаходити пов'язані історії у різних стрічках і часі.
Заплановані брифінги
Налаштуйте повторювані завдання, які формують щоденні або щотижневі дайджести найважливішого та доставляють їх електронною поштою або через вебхук.
Моніторинг тем
Визначте правила відстеження за допомогою власних запитів, які запускають сповіщення щоразу, коли нові статті відповідають темі, компанії або ключовому слову.
Комплектний RSSHub
Вбудований екземпляр RSSHub перетворює тисячі сайтів без власних стрічок на підписки, які можна пропускати через конвеєр ШІ.
Відкрити сервер MCP
Працює як сервер протоколу контексту моделі, щоб клієнти ШІ, такі як Cherry Studio, могли безпосередньо спілкуватися з вашою особистою бібліотекою стрічок.
Чому варто запускати Zenfeed у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Anki Sync Server Enhanced
Самостійно розміщений Anki-сервер синхронізації з підтримкою кількох користувачів, резервними копіями та веб-панеллю керування