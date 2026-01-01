Розгорнути Mongo Express в один клік.
Веб-інтерфейс адміністрування для MongoDB, що дозволяє переглядати, редагувати та керувати базами даних через браузер.
Виберіть тариф VPS для Mongo Express
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mongo Express
Mongo Express — це легкий веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для MongoDB, створений за допомогою Node.js та Bootstrap 5. Він дозволяє підключатися до екземпляра MongoDB та одразу ж починати переглядати бази даних, досліджувати колекції, редагувати документи та виконувати запити — все з вкладки браузера, без необхідності локального клієнта бази даних. Інтерфейс підтримує повні операції CRUD для баз даних, колекцій та окремих документів, а також повний спектр типів даних BSON, що забезпечує точне відображення та редагування документів.
Самостійне розміщення Mongo Express разом з вашою базою даних MongoDB на VPS дозволяє зберігати обидва сервіси в одній приватній мережі, тому порт вашої бази даних ніколи не буде відкритий для інтернету, тоді як адміністративний інтерфейс залишається доступним через HTTPS за допомогою Traefik.
Ключові характеристики Mongo Express
Повні операції CRUD
Створюйте, читайте, оновлюйте та видаляйте бази даних, колекції та документи через чистий інтерфейс браузера, не пишучи жодних команд оболонки.
Вбудований редактор документів
Редагуйте документи безпосередньо в інтерфейсі користувача з повною підтримкою типів BSON, тому такі значення, як ObjectId, Date і NumberLong, обробляються коректно.
Імпорт та експорт колекцій
Імпорт та експорт даних колекції у форматі JSON для міграцій, резервного копіювання або обміну знімками наборів даних між середовищами.
Управління індексами
Переглядайте, створюйте та видаляйте індекси в будь-якій колекції, щоб зрозуміти та оптимізувати продуктивність запитів, не виходячи з браузера.
Управління файлами GridFS
Переглядайте та керуйте великими файлами, збереженими в сховищах MongoDB GridFS, безпосередньо через інтерфейс користувача.
Чому варто запускати Mongo Express у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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