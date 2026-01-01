Mongo Express — це легкий веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом для MongoDB, створений за допомогою Node.js та Bootstrap 5. Він дозволяє підключатися до екземпляра MongoDB та одразу ж починати переглядати бази даних, досліджувати колекції, редагувати документи та виконувати запити — все з вкладки браузера, без необхідності локального клієнта бази даних. Інтерфейс підтримує повні операції CRUD для баз даних, колекцій та окремих документів, а також повний спектр типів даних BSON, що забезпечує точне відображення та редагування документів.

Самостійне розміщення Mongo Express разом з вашою базою даних MongoDB на VPS дозволяє зберігати обидва сервіси в одній приватній мережі, тому порт вашої бази даних ніколи не буде відкритий для інтернету, тоді як адміністративний інтерфейс залишається доступним через HTTPS за допомогою Traefik.