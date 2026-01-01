FileFlows – це інтелектуальна система обробки файлів, яка автоматично керує та оптимізує медіабібліотеку за допомогою настроюваних візуальних робочих процесів. Вона відстежує каталоги на наявність нових файлів, застосовує інтелектуальні правила транскодування та може зменшити вимоги до сховища до 90% — все це без ручного втручання. Підтримка апаратного прискорення для Intel QuickSync, NVIDIA та AMD забезпечує швидку обробку навіть великих бібліотек.

Самостійне розміщення FileFlows на власному VPS надає вашим медіа-робочим процесам виділені ресурси ЦП цілодобово, зберігає обробку вашої бібліотеки повністю приватною та дозволяє уникнути витрат за файл і обмежень пропускної здатності хмарних сервісів транскодування.