Розгортання FileFlows в один клік.
Автоматизований процесор медіафайлів, який інтелектуально перекодовує та оптимізує вашу бібліотеку, зменшуючи розміри файлів до 90%.
Виберіть тариф VPS для FileFlows
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FileFlows
FileFlows – це інтелектуальна система обробки файлів, яка автоматично керує та оптимізує медіабібліотеку за допомогою настроюваних візуальних робочих процесів. Вона відстежує каталоги на наявність нових файлів, застосовує інтелектуальні правила транскодування та може зменшити вимоги до сховища до 90% — все це без ручного втручання. Підтримка апаратного прискорення для Intel QuickSync, NVIDIA та AMD забезпечує швидку обробку навіть великих бібліотек.
Самостійне розміщення FileFlows на власному VPS надає вашим медіа-робочим процесам виділені ресурси ЦП цілодобово, зберігає обробку вашої бібліотеки повністю приватною та дозволяє уникнути витрат за файл і обмежень пропускної здатності хмарних сервісів транскодування.
Ключові характеристики FileFlows
Візуальний конструктор потоків
Створюйте власні конвеєри обробки за допомогою drag-and-drop редактора потоків — не потрібно писати скрипти для створення складних багатоетапних робочих процесів.
Зменшення розміру до 90%
Розумне транскодування в H.265/HEVC, AV1 та інші сучасні кодеки значно зменшує розмір файлів, зберігаючи при цьому візуальну якість.
Апаратне прискорення
Підтримує кодери Intel QuickSync, NVIDIA NVENC та AMD для розвантаження транскодування з ЦП та значно швидшої обробки файлів.
Автоматичний моніторинг файлів
Відстежує каталоги на наявність нових файлів та автоматично запускає обробку, щоб ваша бібліотека залишалася оптимізованою без будь-якого ручного втручання.
Екосистема плагінів
Розширте FileFlows за допомогою плагінів для нормалізації аудіо, керування субтитрами, перейменування файлів та інтеграції з медіасерверами, такими як Plex і Jellyfin.
Чому варто запускати FileFlows у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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