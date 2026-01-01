ONLYOFFICE Docs (Document Server) — це онлайн-офісний пакет з відкритим вихідним кодом, що забезпечує спільне редагування в браузері файлів у форматах DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF та інших на власному сервері. Він забезпечує ідеальну сумісність з форматами Microsoft Office, що робить його бездоганною заміною для хмарних офісних інструментів без розкриття ваших документів стороннім сервісам.

Самостійне розміщення ONLYOFFICE Docs ставить конфіденційність документів на перше місце — файли ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Він інтегрується з Nextcloud, ownCloud, Seafile та десятками інших платформ за допомогою офіційних конекторів і використовує безпеку токенів JWT для захисту доступу до API. Community Edition підтримує до 20 одночасних з'єднань для редагування безкоштовно.