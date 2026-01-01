Розгорніть ONLYOFFICE Docs в один клік.
Самостійно розміщений онлайн-офісний пакет для спільного редагування файлів Word, Excel та PowerPoint у реальному часі у вашому браузері.
Виберіть тариф VPS для ONLYOFFICE Docs
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) — це онлайн-офісний пакет з відкритим вихідним кодом, що забезпечує спільне редагування в браузері файлів у форматах DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF та інших на власному сервері. Він забезпечує ідеальну сумісність з форматами Microsoft Office, що робить його бездоганною заміною для хмарних офісних інструментів без розкриття ваших документів стороннім сервісам.
Самостійне розміщення ONLYOFFICE Docs ставить конфіденційність документів на перше місце — файли ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Він інтегрується з Nextcloud, ownCloud, Seafile та десятками інших платформ за допомогою офіційних конекторів і використовує безпеку токенів JWT для захисту доступу до API. Community Edition підтримує до 20 одночасних з'єднань для редагування безкоштовно.
Ключові характеристики ONLYOFFICE Docs
Співпраця в реальному часі
Кілька користувачів можуть спільно редагувати документи, електронні таблиці та презентації одночасно з відстеженням курсору в реальному часі, коментарями та відстеженням змін.
Сумісність з MS Office
Відкривайте, редагуйте та зберігайте файли DOCX, XLSX та PPTX з високою точністю — без артефактів конвертації формату або зсувів макета.
Підтримка кількох форматів
Підтримує DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF та багато іншого в редакторах документів, електронних таблиць та презентацій.
JWT API безпека
Валідація JSON Web Token захищає кожен запит API, гарантуючи, що лише авторизовані інтеграції та користувачі можуть отримати доступ до сервера документів.
Інтеграція Nextcloud і Seafile
Офіційні конектори для Nextcloud, ownCloud, Seafile та 40+ інших платформ перетворюють ONLYOFFICE Docs на вбудований бекенд для спільного редагування.
Редактор PDF і Форми
Редагуйте PDF-файли та створюйте PDF-форми, що заповнюються, безпосередньо в браузері без додаткового програмного забезпечення чи плагінів.
Чому варто запускати ONLYOFFICE Docs у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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