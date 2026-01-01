Знижка до 68% на ONLYOFFICE Docs

Розгорніть ONLYOFFICE Docs в один клік.

Самостійно розміщений онлайн-офісний пакет для спільного редагування файлів Word, Excel та PowerPoint у реальному часі у вашому браузері.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
549/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть ONLYOFFICE Docs в один клік.

Виберіть тариф VPS для ONLYOFFICE Docs

Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) — це онлайн-офісний пакет з відкритим вихідним кодом, що забезпечує спільне редагування в браузері файлів у форматах DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF та інших на власному сервері. Він забезпечує ідеальну сумісність з форматами Microsoft Office, що робить його бездоганною заміною для хмарних офісних інструментів без розкриття ваших документів стороннім сервісам.

Самостійне розміщення ONLYOFFICE Docs ставить конфіденційність документів на перше місце — файли ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Він інтегрується з Nextcloud, ownCloud, Seafile та десятками інших платформ за допомогою офіційних конекторів і використовує безпеку токенів JWT для захисту доступу до API. Community Edition підтримує до 20 одночасних з'єднань для редагування безкоштовно.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики ONLYOFFICE Docs

Співпраця в реальному часі

Кілька користувачів можуть спільно редагувати документи, електронні таблиці та презентації одночасно з відстеженням курсору в реальному часі, коментарями та відстеженням змін.

Сумісність з MS Office

Відкривайте, редагуйте та зберігайте файли DOCX, XLSX та PPTX з високою точністю — без артефактів конвертації формату або зсувів макета.

Підтримка кількох форматів

Підтримує DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF та багато іншого в редакторах документів, електронних таблиць та презентацій.

JWT API безпека

Валідація JSON Web Token захищає кожен запит API, гарантуючи, що лише авторизовані інтеграції та користувачі можуть отримати доступ до сервера документів.

Інтеграція Nextcloud і Seafile

Офіційні конектори для Nextcloud, ownCloud, Seafile та 40+ інших платформ перетворюють ONLYOFFICE Docs на вбудований бекенд для спільного редагування.

Редактор PDF і Форми

Редагуйте PDF-файли та створюйте PDF-форми, що заповнюються, безпосередньо в браузері без додаткового програмного забезпечення чи плагінів.

Чому варто запускати ONLYOFFICE Docs у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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