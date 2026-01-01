Розгорнути Chatpad AI в один клік.
Інтерфейс ChatGPT, орієнтований на конфіденційність, який зберігає всі розмови локально, без відстеження чи збору даних.
Виберіть тариф VPS для Chatpad AI
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Chatpad AI
Chatpad AI – це чистий вебінтерфейс з відкритим вихідним кодом для моделей GPT від OpenAI, який зберігає кожну розмову та ключ API у локальному сховищі браузера, а не на зовнішніх серверах. Немає відстеження, файлів cookie та журналювання на стороні сервера — ваші запити та відповіді надходять безпосередньо з вашого браузера до API OpenAI і нікуди більше.
Самостійне розміщення Chatpad AI надає командам спільний, завжди доступний інтерфейс ChatGPT на інфраструктурі компанії, централізуючи виставлення рахунків за використання API та забезпечуючи надійний доступ незалежно від доступності споживчих послуг OpenAI або змін у політиці.
Ключові характеристики Chatpad AI
Локальне сховище даних
Усі розмови та ключі API зберігаються в локальному сховищі вашого браузера, тому жодна стороння служба ніколи не бачить ваших запитів чи відповідей.
Обліковий запис не потрібен
Додайте свій ключ API OpenAI у налаштуваннях і почніть спілкуватися негайно — без реєстрації, без підписок, без попереджень про використання, що переривають ваш робочий процес.
Експорт розмов
Експортуйте та імпортуйте розмови як файли, щоб створювати резервні копії важливих чатів або продовжувати їх після зміни пристроїв.
Чистий сфокусований інтерфейс
Дизайн без відволікань усуває преміум-пропозиції та функціональні обмеження, повністю зосереджуючи увагу на розмові.
Підтримка кількох моделей
Перемикайтеся між GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo та іншими моделями OpenAI з одного інтерфейсу без зміни інструментів.
Чому варто запускати Chatpad AI у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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