Chatpad AI – це чистий вебінтерфейс з відкритим вихідним кодом для моделей GPT від OpenAI, який зберігає кожну розмову та ключ API у локальному сховищі браузера, а не на зовнішніх серверах. Немає відстеження, файлів cookie та журналювання на стороні сервера — ваші запити та відповіді надходять безпосередньо з вашого браузера до API OpenAI і нікуди більше.

Самостійне розміщення Chatpad AI надає командам спільний, завжди доступний інтерфейс ChatGPT на інфраструктурі компанії, централізуючи виставлення рахунків за використання API та забезпечуючи надійний доступ незалежно від доступності споживчих послуг OpenAI або змін у політиці.