Розгорніть Syncthing в один клік.
Однорангова синхронізація файлів з відкритим кодом, що зберігає ваші дані приватними та зашифрованими на всіх пристроях.
Виберіть тариф VPS для Syncthing
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Syncthing
Syncthing — це децентралізований інструмент синхронізації файлів, який безперервно синхронізує файли між вашими пристроями без центрального сервера. Усі дані залишаються на ваших пристроях і передаються з TLS-шифруванням та perfect forward secrecy — без хмарного посередника, без необхідності створення облікового запису.
Самостійне розміщення Syncthing на VPS створює постійний вузол синхронізації, який залишається онлайн 24/7, гарантуючи, що всі ваші пристрої залишаються актуальними, навіть коли деякі з них офлайн. Завдяки підтримці версіонування папок, обробки конфліктів та кросплатформних клієнтів, Syncthing є альтернативою Dropbox і Google Drive, що орієнтована на конфіденційність.
Ключові характеристики Syncthing
Немає центрального сервера
Файли синхронізуються безпосередньо між вашими пристроями без стороннього хмарного сховища, зберігаючи ваші дані повністю під вашим контролем.
Наскрізне шифрування
Усі передачі використовують TLS з досконалою прямою секретністю, гарантуючи, що ваші файли не можуть бути перехоплені або прочитані ніким іншим.
Гнучкі режими папок
Налаштуйте папки як лише для надсилання, лише для отримання або двонаправлені, щоб точно контролювати, як дані передаються між пристроями.
Версіонування файлів
Зберігайте історичні версії змінених або видалених файлів з конфігурованими політиками зберігання для відновлення після випадкових змін.
Кросплатформні клієнти
Нативні клієнти для Linux, Windows, macOS та Android синхронізують кожен пристрій з єдиного постійного VPS-вузла.
Чому варто запускати Syncthing у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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