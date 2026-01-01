Syncthing — це децентралізований інструмент синхронізації файлів, який безперервно синхронізує файли між вашими пристроями без центрального сервера. Усі дані залишаються на ваших пристроях і передаються з TLS-шифруванням та perfect forward secrecy — без хмарного посередника, без необхідності створення облікового запису.

Самостійне розміщення Syncthing на VPS створює постійний вузол синхронізації, який залишається онлайн 24/7, гарантуючи, що всі ваші пристрої залишаються актуальними, навіть коли деякі з них офлайн. Завдяки підтримці версіонування папок, обробки конфліктів та кросплатформних клієнтів, Syncthing є альтернативою Dropbox і Google Drive, що орієнтована на конфіденційність.