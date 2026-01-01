mStream — це легкий музичний потоковий сервер на базі Node.js, орієнтований на розміщення вашої колекції онлайн з мінімальними налаштуваннями. Просто завантажте свою музику в том бібліотеки, і mStream автоматично сканує, індексує та надає її через чистий адаптивний вебплеєр — а також нативні застосунки для iOS та Android, які використовують той самий API бекенду для офлайн-прослуховування та безперервного відтворення на мобільних пристроях.

Самостійний хостинг mStream на VPS надає вам приватний, постійний доступ до вашої музичної бібліотеки з будь-якого пристрою, без обмежень на зберігання, лімітів пристроїв або проблем з ліцензуванням, характерних для комерційних потокових сервісів. Режим публічного доступу за замовчуванням надає пріоритет негайній зручності використання; облікові записи для кожного користувача можна додати через інтерфейс адміністратора, щойно ви вирішите зробити сервер публічним.