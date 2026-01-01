Розгортайте mStream: встановлення в один клік.
Легкий self-hosted музичний сервер з чистим веб-плеєром та нативними мобільними додатками.
Виберіть тариф VPS для mStream
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою mStream
mStream — це легкий музичний потоковий сервер на базі Node.js, орієнтований на розміщення вашої колекції онлайн з мінімальними налаштуваннями. Просто завантажте свою музику в том бібліотеки, і mStream автоматично сканує, індексує та надає її через чистий адаптивний вебплеєр — а також нативні застосунки для iOS та Android, які використовують той самий API бекенду для офлайн-прослуховування та безперервного відтворення на мобільних пристроях.
Самостійний хостинг mStream на VPS надає вам приватний, постійний доступ до вашої музичної бібліотеки з будь-якого пристрою, без обмежень на зберігання, лімітів пристроїв або проблем з ліцензуванням, характерних для комерційних потокових сервісів. Режим публічного доступу за замовчуванням надає пріоритет негайній зручності використання; облікові записи для кожного користувача можна додати через інтерфейс адміністратора, щойно ви вирішите зробити сервер публічним.
Ключові характеристики mStream
Бібліотека для скидання та потокової передачі
Додайте файли до музичної папки, і mStream автоматично їх підхопить — без кроку ручного імпорту, без попереднього налаштування сканера медіатеки.
Нативні мобільні додатки
Офіційні додатки для iOS та Android підключаються до вашого сервера для відтворення офлайн, безперервних переходів та транскодування, зручного для мобільних мереж.
Багатокористувацькі акаунти
Необов'язкові окремі облікові записи користувачів з контролем доступу на рівні бібліотеки дозволяють домогосподарствам ділитися одним сервером без об'єднання музичних колекцій.
Адаптивний веб-плеєр
Сучасний HTML5 плеєр, який безперебійно працює на настільних та мобільних браузерах, з плейлистами, пошуком, обкладинками альбомів та перемішуванням.
Адмін-інтерфейс для налаштування
Живий інтерфейс адміністратора керує перемикачем публічного режиму, завантаженнями, змінами файлів та блокуванням облікового запису без перезапуску сервера.
Чому варто запускати mStream у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.