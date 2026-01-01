Розгортайте GeoNetwork в один клік.
Застосунок-каталог з відкритим кодом для керування геопросторовими метаданими, наборами даних та інтерактивними картографічними сервісами.
Виберіть тариф VPS для GeoNetwork
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GeoNetwork
GeoNetwork – це заснований на стандартах застосунок-каталог з відкритим вихідним кодом, створений для управління просторово прив'язаними ресурсами між організаціями. Розроблений під егідою фонду OSGeo, він надає функції редагування метаданих, федеративного пошуку та вбудований переглядач карт, які одразу працюють з ISO 19115/19139, Dublin Core та OGC API Records.
Самостійне розміщення GeoNetwork зберігає повний контроль над конфіденційними геопросторовими наборами даних, обліковими даними для збору та політиками доступу на вашому власному VPS. Цей шаблон включає PostGIS для реляційного зберігання та Elasticsearch для швидкого індексованого пошуку, тому каталог готовий до використання в робочому середовищі одразу після запуску.
Ключові характеристики GeoNetwork
Каталог просторових метаданих
Керуйте записами, сумісними з ISO 19115/19139, Dublin Core та INSPIRE, з вбудованою валідацією та шаблонним редагуванням.
Федеративне збирання
Отримуйте метадані з CSW, OAI-PMH, WMS, WFS та інших вузлів GeoNetwork за розкладом для побудови єдиного шару виявлення.
Пошук Elasticsearch
Повнотекстовий та фасетний просторовий пошук на базі вбудованого бекенду Elasticsearch для отримання результатів за частки секунди серед мільйонів записів.
Вбудований переглядач карт
Переглядайте шари WMS, WMTS та WFS безпосередньо із запису за допомогою інтегрованого картографічного клієнта на базі OpenLayers.
OGC API Записи
Надавайте доступ до вмісту каталогу через CSW 2.0.2 та сучасний стандарт OGC API Records для подальших інтеграцій з геопорталами.
Бекенд PostGIS
Постачається з базою даних PostGIS, тому просторові геометрії, посилання та правила доступу зберігаються у перевіреному рушії ГІС з відкритим кодом.
Чому варто запускати GeoNetwork у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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