GeoNetwork – це заснований на стандартах застосунок-каталог з відкритим вихідним кодом, створений для управління просторово прив'язаними ресурсами між організаціями. Розроблений під егідою фонду OSGeo, він надає функції редагування метаданих, федеративного пошуку та вбудований переглядач карт, які одразу працюють з ISO 19115/19139, Dublin Core та OGC API Records.

Самостійне розміщення GeoNetwork зберігає повний контроль над конфіденційними геопросторовими наборами даних, обліковими даними для збору та політиками доступу на вашому власному VPS. Цей шаблон включає PostGIS для реляційного зберігання та Elasticsearch для швидкого індексованого пошуку, тому каталог готовий до використання в робочому середовищі одразу після запуску.