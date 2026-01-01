Розгортання Twenty в один клік.
Сучасна відкрита CRM з настроюваною моделлю даних, API-орієнтованим дизайном та гнучкою автоматизацією робочих процесів.
Виберіть тариф VPS для Twenty
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Twenty
Twenty – це CRM нового покоління з відкритим вихідним кодом, що надає командам розробників повний контроль над їхніми робочими процесами управління відносинами з клієнтами. На відміну від жорстких SaaS CRM, Twenty дозволяє налаштовувати кожне поле, об'єкт і зв'язок відповідно до ваших точних бізнес-процесів за допомогою гнучкої моделі даних.
Самостійне розміщення Twenty на VPS зберігає всі дані клієнтів приватними та усуває плату за ліцензії на кожного користувача. Його архітектура, орієнтована на API, означає, що можлива будь-яка спеціальна інтеграція або автоматизація, а сучасний інтерфейс конкурує з комерційними альтернативами, надаючи вам повне право власності на вашу інфраструктуру CRM.
Ключові характеристики Twenty
Налаштовувана модель даних
Додавайте власні об'єкти, поля та зв'язки, щоб відповідати вашій точній бізнес-структурі без написання серверного коду.
API-орієнтований дизайн
Повноцінний GraphQL та REST API дозволяє інтегрувати Twenty з будь-яким зовнішнім інструментом, платформою автоматизації або власною програмою.
Канбан і перегляди списком
Перемикайтеся між поданнями конвеєра Kanban і табличними списками для керування угодами та контактами у форматі, який відповідає вашому робочому процесу.
Інтеграція пошти
Підключіть Gmail або інших постачальників електронної пошти, щоб автоматично реєструвати листування безпосередньо з контактами та угодами.
Без комісії за робоче місце
Самохостинг усуває регулярні витрати на ліцензування CRM, роблячи Twenty економічно вигідним для зростаючих команд продажів.
Чому варто запускати Twenty у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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