Twenty – це CRM нового покоління з відкритим вихідним кодом, що надає командам розробників повний контроль над їхніми робочими процесами управління відносинами з клієнтами. На відміну від жорстких SaaS CRM, Twenty дозволяє налаштовувати кожне поле, об'єкт і зв'язок відповідно до ваших точних бізнес-процесів за допомогою гнучкої моделі даних.

Самостійне розміщення Twenty на VPS зберігає всі дані клієнтів приватними та усуває плату за ліцензії на кожного користувача. Його архітектура, орієнтована на API, означає, що можлива будь-яка спеціальна інтеграція або автоматизація, а сучасний інтерфейс конкурує з комерційними альтернативами, надаючи вам повне право власності на вашу інфраструктуру CRM.