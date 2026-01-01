Розгорніть OpenBao в один клік.
Платформа керування секретами з відкритим кодом для безпечного зберігання ключів API, паролів, сертифікатів та інших конфіденційних даних.
Виберіть тариф VPS для OpenBao
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenBao
OpenBao — це керований спільнотою форк HashiCorp Vault з відкритим кодом, створений для забезпечення безпечного, централізованого управління секретними даними для команд і додатків. Він дає змогу зберігати, отримувати доступ і змінювати динамічні секрети, ключі шифрування та облікові дані через єдиний API, не розсіюючи конфіденційні дані по файлах конфігурації або змінних середовища.
Самостійне розміщення OpenBao на власному VPS означає, що секрети ніколи не залишають інфраструктуру — немає обмежень на використання, прив'язки до постачальника та ризику доступу постачальника SaaS до облікових даних. Ви отримуєте повний набір функцій, сумісних з Vault, під контролем.
Ключові характеристики OpenBao
Динамічні секрети
Генеруйте короткострокові облікові дані на вимогу для баз даних і хмарних провайдерів, які автоматично відкликаються, коли вони більше не потрібні.
Зашифроване сховище ключів-значень
Зберігайте довільні секрети у стані спокою за допомогою шифрування AES-256-GCM, щоб конфіденційні дані ніколи не були розкриті на диску.
Деталізований контроль доступу
Визначте правила доступу на основі політик, які обмежують, які служби та користувачі можуть читати, записувати або переглядати конкретні секретні шляхи.
Кілька методів автентифікації
Автентифікуйте програми та користувачів за допомогою токенів, userpass, AppRole, LDAP, JWT та інших методів, не змінюючи робочий процес.
Повне журналювання аудиту
Кожен запит і відповідь записується до захищених від підробки журналів аудиту, що надає вам повний слід для дотримання вимог та реагування на інциденти.
HTTP API і CLI
Інтегруйте отримання секретів у будь-яку мову або конвеєр, використовуючи REST API або кросплатформний bao CLI.
Чому варто запускати OpenBao у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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