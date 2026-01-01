OpenBao — це керований спільнотою форк HashiCorp Vault з відкритим кодом, створений для забезпечення безпечного, централізованого управління секретними даними для команд і додатків. Він дає змогу зберігати, отримувати доступ і змінювати динамічні секрети, ключі шифрування та облікові дані через єдиний API, не розсіюючи конфіденційні дані по файлах конфігурації або змінних середовища.

Самостійне розміщення OpenBao на власному VPS означає, що секрети ніколи не залишають інфраструктуру — немає обмежень на використання, прив'язки до постачальника та ризику доступу постачальника SaaS до облікових даних. Ви отримуєте повний набір функцій, сумісних з Vault, під контролем.