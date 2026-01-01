Posterizarr — це інструмент автоматизації з відкритим кодом, який створює красиві постери без тексту, фони та титульні картки для вашої бібліотеки Plex, Jellyfin або Emby. Він завантажує обкладинки з Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex та IMDb, а потім застосовує ваші власні накладки, шрифти та правила тексту, щоб кожен фільм, серіал та сезон виглядав узгоджено в усій бібліотеці.

Самостійне розміщення Posterizarr на VPS забезпечує стабільну роботу та виділену пропускну здатність, необхідні для автоматичної масової генерації обкладинок для тисяч елементів. Вбудований веб-інтерфейс дозволяє керувати налаштуваннями, відстежувати прогрес та запускати процеси з браузера, тоді як інтеграції з Tautulli, Sonarr та Radarr забезпечують бездоганний вигляд нових релізів, щойно вони потрапляють до вашої бібліотеки.