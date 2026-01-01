Розгорніть Posterizarr за допомогою інсталяції в один клік.
Автоматичний генератор постерів для Plex, Jellyfin та Emby, який завантажує та накладає обкладинки з TMDB, Fanart та TVDB.
Виберіть тариф VPS для Posterizarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Posterizarr
Posterizarr — це інструмент автоматизації з відкритим кодом, який створює красиві постери без тексту, фони та титульні картки для вашої бібліотеки Plex, Jellyfin або Emby. Він завантажує обкладинки з Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex та IMDb, а потім застосовує ваші власні накладки, шрифти та правила тексту, щоб кожен фільм, серіал та сезон виглядав узгоджено в усій бібліотеці.
Самостійне розміщення Posterizarr на VPS забезпечує стабільну роботу та виділену пропускну здатність, необхідні для автоматичної масової генерації обкладинок для тисяч елементів. Вбудований веб-інтерфейс дозволяє керувати налаштуваннями, відстежувати прогрес та запускати процеси з браузера, тоді як інтеграції з Tautulli, Sonarr та Radarr забезпечують бездоганний вигляд нових релізів, щойно вони потрапляють до вашої бібліотеки.
Ключові характеристики Posterizarr
Повний веб-інтерфейс
Керуйте налаштуваннями, відстежуйте активність та запускайте публікації з сучасного інтерфейсу браузера замість того, щоб редагувати файли JSON вручну.
Plex, Jellyfin, Emby
Генерує обкладинки для всіх трьох основних медіасерверів та записує ресурси у структуру папок, сумісну з Kometa, для портативності.
Багатоджерельна графіка
Отримує зображення з Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex та IMDb, щоб для кожного заголовка знаходилися високоякісні, безтекстові вихідні ілюстрації.
Користувацькі накладки і текст
Застосовуйте власні шрифти, кольори, градієнти та правила тексту, щоб створити єдиний стиль постерів для фільмів, серіалів та сезонів.
Інтеграція стеку Arr
Тригер запускається автоматично з Tautulli, Sonarr та Radarr, щоб нові релізи отримували відповідні постери, щойно їх додано.
Резервні копії та ручні ресурси
Виділені томи для резервних копій ресурсів та вручну відібраних ілюстрацій зберігають користувацькі постери в безпеці під час перезбірок та оновлень.
Чому варто запускати Posterizarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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