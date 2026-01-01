Знижка до 68% на Mayan EDMS

Розгорніть Mayan EDMS за допомогою інсталяції в один клік.

Відкрите корпоративне управління документами з OCR, повнотекстовим пошуком, робочими процесами, дозволами на основі ролей та контролем версій.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Mayan EDMS за допомогою інсталяції в один клік.

Виберіть тариф VPS для Mayan EDMS

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Mayan EDMS

Mayan EDMS — це безкоштовна система керування документами корпоративного рівня з відкритим вихідним кодом, яка захоплює, зберігає, організовує та витягує документи організації через чистий веб-інтерфейс. Створена на Django та використовується в медичних, юридичних, урядових та фінансових організаціях по всьому світу, Mayan надає OCR, повнотекстовий пошук, автоматизовані робочі процеси, детальний контроль доступу на основі ролей, історію версій та сховища на основі метаданих — функції, які зазвичай зустрічаються в комерційних продуктах DMS, що коштують тисячі доларів за одне робоче місце.

Самостійне розміщення Mayan EDMS на VPS зберігає кожен документ, журнал аудиту та робочий процес в інфраструктурі замість того, щоб проходити через сторонній SaaS. Документи зберігаються зашифрованими в стані спокою, а розширена система дозволів дозволяє розділяти видимість між відділами, клієнтами або сферами відповідності.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Mayan EDMS

OCR і повнотекстовий пошук

Вбудований OCR витягує текст зі сканованих PDF-файлів та зображень, індексуючи кожне слово для миттєвого повнотекстового пошуку по всій бібліотеці документів.

Автоматизовані робочі процеси

Визначте багатоетапні робочі процеси затвердження з умовним маршрутизуванням, паралельним переглядом та ініційованими діями при переходах стану документа.

Дозволи на основі ролей

Детальний контроль доступу на рівні документів, сховищ та типів метаданих дозволяє розділити видимість за відділами, клієнтами або сферою відповідності.

Кабінети і метадані

Організовуйте документи в ієрархічні шафи з користувацькими полями метаданих, розумними правилами класифікації та фільтрацією за тегами для швидкого пошуку.

Історія версій та журнал аудиту

Кожне завантаження, редагування, коментар та перегляд версіонується та аудитується, забезпечуючи повний ланцюжок відповідальності для відповідності та регуляторних вимог.

REST API та інтеграції

Комплексний REST API та система вебхуків роблять інтеграцію Mayan з існуючими CRM, ERP та платформами електронного підпису простою.

Чому варто запускати Mayan EDMS у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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