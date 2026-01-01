Розгорніть Mayan EDMS за допомогою інсталяції в один клік.
Відкрите корпоративне управління документами з OCR, повнотекстовим пошуком, робочими процесами, дозволами на основі ролей та контролем версій.
Виберіть тариф VPS для Mayan EDMS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mayan EDMS
Mayan EDMS — це безкоштовна система керування документами корпоративного рівня з відкритим вихідним кодом, яка захоплює, зберігає, організовує та витягує документи організації через чистий веб-інтерфейс. Створена на Django та використовується в медичних, юридичних, урядових та фінансових організаціях по всьому світу, Mayan надає OCR, повнотекстовий пошук, автоматизовані робочі процеси, детальний контроль доступу на основі ролей, історію версій та сховища на основі метаданих — функції, які зазвичай зустрічаються в комерційних продуктах DMS, що коштують тисячі доларів за одне робоче місце.
Самостійне розміщення Mayan EDMS на VPS зберігає кожен документ, журнал аудиту та робочий процес в інфраструктурі замість того, щоб проходити через сторонній SaaS. Документи зберігаються зашифрованими в стані спокою, а розширена система дозволів дозволяє розділяти видимість між відділами, клієнтами або сферами відповідності.
Ключові характеристики Mayan EDMS
OCR і повнотекстовий пошук
Вбудований OCR витягує текст зі сканованих PDF-файлів та зображень, індексуючи кожне слово для миттєвого повнотекстового пошуку по всій бібліотеці документів.
Автоматизовані робочі процеси
Визначте багатоетапні робочі процеси затвердження з умовним маршрутизуванням, паралельним переглядом та ініційованими діями при переходах стану документа.
Дозволи на основі ролей
Детальний контроль доступу на рівні документів, сховищ та типів метаданих дозволяє розділити видимість за відділами, клієнтами або сферою відповідності.
Кабінети і метадані
Організовуйте документи в ієрархічні шафи з користувацькими полями метаданих, розумними правилами класифікації та фільтрацією за тегами для швидкого пошуку.
Історія версій та журнал аудиту
Кожне завантаження, редагування, коментар та перегляд версіонується та аудитується, забезпечуючи повний ланцюжок відповідальності для відповідності та регуляторних вимог.
REST API та інтеграції
Комплексний REST API та система вебхуків роблять інтеграцію Mayan з існуючими CRM, ERP та платформами електронного підпису простою.
Чому варто запускати Mayan EDMS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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