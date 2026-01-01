Mayan EDMS — це безкоштовна система керування документами корпоративного рівня з відкритим вихідним кодом, яка захоплює, зберігає, організовує та витягує документи організації через чистий веб-інтерфейс. Створена на Django та використовується в медичних, юридичних, урядових та фінансових організаціях по всьому світу, Mayan надає OCR, повнотекстовий пошук, автоматизовані робочі процеси, детальний контроль доступу на основі ролей, історію версій та сховища на основі метаданих — функції, які зазвичай зустрічаються в комерційних продуктах DMS, що коштують тисячі доларів за одне робоче місце.

Самостійне розміщення Mayan EDMS на VPS зберігає кожен документ, журнал аудиту та робочий процес в інфраструктурі замість того, щоб проходити через сторонній SaaS. Документи зберігаються зашифрованими в стані спокою, а розширена система дозволів дозволяє розділяти видимість між відділами, клієнтами або сферами відповідності.