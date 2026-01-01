Встановлення Appsmith в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для швидкого створення внутрішніх інструментів, панелей адміністратора та інформаційних панелей за допомогою drag-and-drop.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Appsmith
Appsmith — це провідна low-code платформа з відкритим кодом, що дозволяє розробникам створювати власні внутрішні інструменти, панелі адміністратора та інформаційні панелі за години, а не тижні. Бібліотека віджетів із функцією перетягування, вбудовані конектори для понад 25 баз даних та повна підтримка JavaScript для бізнес-логіки означають, що ви можете випускати робочі застосунки, не створюючи інтерфейс з нуля та не чекаючи на інженерні цикли.
Самостійне розміщення Appsmith на VPS зберігає облікові дані бази даних, ключі API та конфіденційні бізнес-дані повністю у вашій інфраструктурі. Відсутні плати за користувача, дані не залишають вашу мережу, і ви маєте повний контроль над політиками доступу, стратегіями резервного копіювання та масштабуванням у міру зростання вашого портфоліо внутрішніх інструментів.
Ключові характеристики Appsmith
Візуальний Drag-and-Drop конструктор
Створюйте інтерфейси з 45+ готових віджетів, включно з таблицями, діаграмами, формами та картами, щоб розробники могли створювати досконалі внутрішні інструменти без написання фронтенд-коду.
25+ Конекторів баз даних
Підключайтеся нативно до PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch та інших, а також до будь-якого REST або GraphQL API, що надає вам прямий доступ до всього вашого стеку даних з єдиної платформи.
JavaScript Логіка бізнесу
Пишіть власний JavaScript разом з візуальними компонентами для обробки складних перетворень даних, умовної логіки та багатоетапних робочих процесів, які не можуть виразити no-code інструменти.
Контроль версій на основі Git
Відстежуйте зміни в коді програми в Git, що дозволяє проводити перевірки коду, відкати та спільні робочі процеси розробки, які впроваджують дисципліну розробки програмного забезпечення у внутрішні інструменти.
Контроль доступу на основі ролей
Призначайте деталізовані дозволи на рівні застосунків, сторінок та віджетів, щоб відповідні особи могли переглядати або редагувати кожен інструмент, не розкриваючи конфіденційні операції всій організації.
Чому варто запускати Appsmith у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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