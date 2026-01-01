Appsmith — це провідна low-code платформа з відкритим кодом, що дозволяє розробникам створювати власні внутрішні інструменти, панелі адміністратора та інформаційні панелі за години, а не тижні. Бібліотека віджетів із функцією перетягування, вбудовані конектори для понад 25 баз даних та повна підтримка JavaScript для бізнес-логіки означають, що ви можете випускати робочі застосунки, не створюючи інтерфейс з нуля та не чекаючи на інженерні цикли.

Самостійне розміщення Appsmith на VPS зберігає облікові дані бази даних, ключі API та конфіденційні бізнес-дані повністю у вашій інфраструктурі. Відсутні плати за користувача, дані не залишають вашу мережу, і ви маєте повний контроль над політиками доступу, стратегіями резервного копіювання та масштабуванням у міру зростання вашого портфоліо внутрішніх інструментів.