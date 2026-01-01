PicoClaw — це незалежний помічник зі штучним інтелектом з відкритим вихідним кодом, ініційований Sipeed і повністю написаний на Go з нуля. Проєкт був перебудований за допомогою процесу самозавантаження — сам агент ШІ керував міграцією архітектури та оптимізацією коду — створивши єдиний статичний бінарний файл, який завантажується менш ніж за секунду і працює на одному ядрі процесора.

Розроблений, щоб бути крихітним, швидким і розгортатися будь-де, PicoClaw виконує ті ж робочі навантаження, що й набагато важчі агентські фреймворки, споживаючи при цьому близько 10 МБ ОЗП. Самостійне розміщення лаунчера на VPS надає вам консоль на основі браузера, постійну конфігурацію та довготривалий шлюз, який підключає обрану вами LLM до Telegram, Discord, Matrix, WeChat та будь-якого MCP-сервера, на який ви його вкажете.