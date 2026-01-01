Розгорніть PicoClaw в один клік.
Надлегкий ШІ-асистент, написаний на Go, з нативною підтримкою MCP та понад 30 інтеграціями провайдерів LLM.
Виберіть тариф VPS для PicoClaw
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PicoClaw
PicoClaw — це незалежний помічник зі штучним інтелектом з відкритим вихідним кодом, ініційований Sipeed і повністю написаний на Go з нуля. Проєкт був перебудований за допомогою процесу самозавантаження — сам агент ШІ керував міграцією архітектури та оптимізацією коду — створивши єдиний статичний бінарний файл, який завантажується менш ніж за секунду і працює на одному ядрі процесора.
Розроблений, щоб бути крихітним, швидким і розгортатися будь-де, PicoClaw виконує ті ж робочі навантаження, що й набагато важчі агентські фреймворки, споживаючи при цьому близько 10 МБ ОЗП. Самостійне розміщення лаунчера на VPS надає вам консоль на основі браузера, постійну конфігурацію та довготривалий шлюз, який підключає обрану вами LLM до Telegram, Discord, Matrix, WeChat та будь-якого MCP-сервера, на який ви його вкажете.
Ключові характеристики PicoClaw
Ультранизький обсяг
Використання основної пам'яті менше 10 МБ і час завантаження менше секунди означає, що один VPS може розміщувати PicoClaw разом з рештою вашого стеку без відчутних накладних витрат.
Запуск веб-консолі
Веб-лаунчер на порту 18800 проведе вас через налаштування провайдера, каналу та шлюзу без ручного редагування файлів JSON.
Нативна підтримка MCP
Інтеграція протоколу контексту моделі першого класу дозволяє підключати будь-який сервер MCP для розширення можливостей агента без написання власних плагінів.
30+ постачальників LLM
Використовуйте OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax та багато іншого через єдину конфігурацію model_list.
Багатоканальний шлюз
Довготривалий шлюз надає доступ до вашого агента через Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat та WeCom з єдиного розгортання.
Розумна маршрутизація моделей
Маршрутизація на основі правил надсилає прості запити легким моделям, а складні — флагманським, скорочуючи витрати на API без шкоди для якості.
Чому варто запускати PicoClaw у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
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