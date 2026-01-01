Розгорніть DreamFactory одним кліком.
Платформа API REST та GraphQL з відкритим вихідним кодом, яка автоматично генерує безпечні API баз даних за лічені хвилини без кодування.
Виберіть тариф VPS для DreamFactory
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DreamFactory
DreamFactory — це платформа з відкритим вихідним кодом для генерації API, яка миттєво створює повністю документовані, захищені ролями REST та GraphQL API для будь-якої бази даних — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server та інших — без написання жодного рядка коду. Підключіть свою базу даних, і DreamFactory згенерує повний CRUD API з вбудованою автентифікацією, обмеженням швидкості запитів та контролем доступу на рівні полів.
Самостійне розміщення DreamFactory на вашому VPS надає вам повне право власності на ваші дані та рівень API, без оплати за кожен виклик або прив'язки до постачальника. Це розгортання включає MySQL для системної бази даних та Redis для високопродуктивного кешування, надаючи вам готову до використання API-платформу.
Ключові характеристики DreamFactory
Автоматично згенеровані API
Підключіть будь-яку базу даних SQL або NoSQL і миттєво отримайте повний REST та GraphQL API з повною підтримкою CRUD — без необхідності ручного кодування кінцевих точок.
Рольовий контроль доступу
Налаштуйте детальні дозволи для кожного користувача або ролі, обмежуючи доступ до окремих таблиць і полів для забезпечення безпеки даних.
Підтримка кількох баз даних
Генеруйте API з MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle та десятків інших джерел даних з єдиної платформи.
Керування ключами API
Видавайте та відкликайте ключі API для кожної програми або споживача, з додатковим обмеженням швидкості, щоб запобігти зловживанням та контролювати використання.
Активна документація API
Кожен згенерований API постачається з інтерактивною документацією Swagger, щоб розробники могли негайно досліджувати та тестувати кінцеві точки.
Чому варто запускати DreamFactory у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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