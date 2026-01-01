DreamFactory — це платформа з відкритим вихідним кодом для генерації API, яка миттєво створює повністю документовані, захищені ролями REST та GraphQL API для будь-якої бази даних — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server та інших — без написання жодного рядка коду. Підключіть свою базу даних, і DreamFactory згенерує повний CRUD API з вбудованою автентифікацією, обмеженням швидкості запитів та контролем доступу на рівні полів.

Самостійне розміщення DreamFactory на вашому VPS надає вам повне право власності на ваші дані та рівень API, без оплати за кожен виклик або прив'язки до постачальника. Це розгортання включає MySQL для системної бази даних та Redis для високопродуктивного кешування, надаючи вам готову до використання API-платформу.