Розгорніть Jitsi Meet в один клік.
Платформа для відеоконференцій із самостійним розміщенням, з демонстрацією екрана, наскрізним шифруванням і без плати за кожного учасника — альтернатива Zoom.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jitsi Meet
Jitsi Meet — це безкоштовна платформа для відеоконференцій з відкритим вихідним кодом, яка повністю працює в браузері за допомогою WebRTC, без необхідності встановлення плагінів, додатків або створення облікових записів для учасників. Розроблена командою, що стоїть за популярним публічним сервісом meet.jit.si, і використовується компанією 8x8 у їхній комерційній хмарній платформі, Jitsi Meet підтримує HD-відео, спільний доступ до екрана, наскрізне шифрування, запис, прямі трансляції на YouTube, підняття рук, опитування, сесійні зали та субтитри в реальному часі одразу після встановлення.
Самостійне розміщення Jitsi Meet на власному VPS надає організаціям та спільнотам необмежену кількість хвилин для зустрічей з необмеженою кількістю учасників, при цьому кожен аудіо- та відеопотік маршрутизується вашою власною інфраструктурою, замість того, щоб проходити через сторонній SaaS-сервіс, який може змінювати ціни, обмежувати пропускну здатність або аналізувати метадані зустрічей.
Ключові характеристики Jitsi Meet
Відеодзвінки тільки в браузері
Учасники приєднуються з будь-якого сучасного браузера без встановлення програмного забезпечення, плагінів або створення облікових записів — поділіться URL-адресою, і конференції розпочнуться миттєво.
Демонстрація екрана і запис
Діліться програмами, вкладками браузера або цілими екранами під час дзвінків, з можливістю запису під час зустрічі та прямої трансляції на YouTube або інші кінцеві точки RTMP.
Наскрізне шифрування
Опціональне E2EE для дзвінків один на один та невеликих групових зустрічей зберігає аудіо- та відеопотоки зашифрованими від відправника до отримувача, навіть від самого сервера.
Сесійні кімнати та опитування
Розділіть великі зустрічі на менші групи для обговорення, проводьте опитування в реальному часі, піднімайте руки та використовуйте реакції для інтерактивної динаміки конференції.
Живі субтитри та телефонний доступ
Можлива інтеграція з Jigasi для SIP-дзвінків та субтитрів у реальному часі робить зустрічі доступними для абонентів телефону та учасників, яким потрібні стенограми.
Без оплати за місце
Проводьте необмежену кількість зустрічей з необмеженою кількістю учасників на власному VPS — без плати за кожного учасника, без обмежень часу зустрічі, без нагадувань про оновлення.
Чому варто запускати Jitsi Meet у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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