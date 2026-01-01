Jitsi Meet — це безкоштовна платформа для відеоконференцій з відкритим вихідним кодом, яка повністю працює в браузері за допомогою WebRTC, без необхідності встановлення плагінів, додатків або створення облікових записів для учасників. Розроблена командою, що стоїть за популярним публічним сервісом meet.jit.si, і використовується компанією 8x8 у їхній комерційній хмарній платформі, Jitsi Meet підтримує HD-відео, спільний доступ до екрана, наскрізне шифрування, запис, прямі трансляції на YouTube, підняття рук, опитування, сесійні зали та субтитри в реальному часі одразу після встановлення.

Самостійне розміщення Jitsi Meet на власному VPS надає організаціям та спільнотам необмежену кількість хвилин для зустрічей з необмеженою кількістю учасників, при цьому кожен аудіо- та відеопотік маршрутизується вашою власною інфраструктурою, замість того, щоб проходити через сторонній SaaS-сервіс, який може змінювати ціни, обмежувати пропускну здатність або аналізувати метадані зустрічей.