Знижка до 68% на Jitsi Meet

Розгорніть Jitsi Meet в один клік.

Платформа для відеоконференцій із самостійним розміщенням, з демонстрацією екрана, наскрізним шифруванням і без плати за кожного учасника — альтернатива Zoom.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Jitsi Meet в один клік.

Виберіть тариф VPS для Jitsi Meet

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Jitsi Meet

Jitsi Meet — це безкоштовна платформа для відеоконференцій з відкритим вихідним кодом, яка повністю працює в браузері за допомогою WebRTC, без необхідності встановлення плагінів, додатків або створення облікових записів для учасників. Розроблена командою, що стоїть за популярним публічним сервісом meet.jit.si, і використовується компанією 8x8 у їхній комерційній хмарній платформі, Jitsi Meet підтримує HD-відео, спільний доступ до екрана, наскрізне шифрування, запис, прямі трансляції на YouTube, підняття рук, опитування, сесійні зали та субтитри в реальному часі одразу після встановлення.

Самостійне розміщення Jitsi Meet на власному VPS надає організаціям та спільнотам необмежену кількість хвилин для зустрічей з необмеженою кількістю учасників, при цьому кожен аудіо- та відеопотік маршрутизується вашою власною інфраструктурою, замість того, щоб проходити через сторонній SaaS-сервіс, який може змінювати ціни, обмежувати пропускну здатність або аналізувати метадані зустрічей.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Jitsi Meet

Відеодзвінки тільки в браузері

Учасники приєднуються з будь-якого сучасного браузера без встановлення програмного забезпечення, плагінів або створення облікових записів — поділіться URL-адресою, і конференції розпочнуться миттєво.

Демонстрація екрана і запис

Діліться програмами, вкладками браузера або цілими екранами під час дзвінків, з можливістю запису під час зустрічі та прямої трансляції на YouTube або інші кінцеві точки RTMP.

Наскрізне шифрування

Опціональне E2EE для дзвінків один на один та невеликих групових зустрічей зберігає аудіо- та відеопотоки зашифрованими від відправника до отримувача, навіть від самого сервера.

Сесійні кімнати та опитування

Розділіть великі зустрічі на менші групи для обговорення, проводьте опитування в реальному часі, піднімайте руки та використовуйте реакції для інтерактивної динаміки конференції.

Живі субтитри та телефонний доступ

Можлива інтеграція з Jigasi для SIP-дзвінків та субтитрів у реальному часі робить зустрічі доступними для абонентів телефону та учасників, яким потрібні стенограми.

Без оплати за місце

Проводьте необмежену кількість зустрічей з необмеженою кількістю учасників на власному VPS — без плати за кожного учасника, без обмежень часу зустрічі, без нагадувань про оновлення.

Чому варто запускати Jitsi Meet у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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