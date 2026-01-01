Aptabase — це аналітична платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на конфіденційність, створена для розробників мобільних, десктопних та веб-додатків. На відміну від інструментів веб-аналітики, які відстежують перегляди сторінок, Aptabase зосереджується на відстеженні подій на основі SDK — розробники оснащують свої додатки легкими SDK для Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri та інших, щоб фіксувати іменовані події з необов'язковими властивостями. Результатом є інформативна панель, яка показує, що користувачі насправді роблять у вашому додатку, без файлів cookie, зняття відбитків пальців або міжсайтового відстеження.

Самостійне розміщення Aptabase на VPS зберігає всі аналітичні дані на вашій власній інфраструктурі, що робить дотримання GDPR простим та усуває ціноутворення за подію, яке стягують постачальники хмарної аналітики зі зростанням використання.