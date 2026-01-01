Знижка до 68% на Aptabase

Розгорніть Aptabase одним кліком.

Платформа аналітики з відкритим кодом та пріоритетом конфіденційності для мобільних, десктопних та веб-застосунків з легкою інтеграцією SDK.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Aptabase одним кліком.

Виберіть тариф VPS для Aptabase

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Aptabase

Aptabase — це аналітична платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на конфіденційність, створена для розробників мобільних, десктопних та веб-додатків. На відміну від інструментів веб-аналітики, які відстежують перегляди сторінок, Aptabase зосереджується на відстеженні подій на основі SDK — розробники оснащують свої додатки легкими SDK для Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri та інших, щоб фіксувати іменовані події з необов'язковими властивостями. Результатом є інформативна панель, яка показує, що користувачі насправді роблять у вашому додатку, без файлів cookie, зняття відбитків пальців або міжсайтового відстеження.

Самостійне розміщення Aptabase на VPS зберігає всі аналітичні дані на вашій власній інфраструктурі, що робить дотримання GDPR простим та усуває ціноутворення за подію, яке стягують постачальники хмарної аналітики зі зростанням використання.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Aptabase

Відстеження подій SDK

Інтегруйте свій застосунок за допомогою одного виклику SDK, щоб відстежувати іменовані події та властивості на всіх платформах без складного налаштування.

Конфіденційність

Без файлів cookie, без відбитків пальців і без міжсайтового відстеження — повністю відповідає GDPR та нормам конфіденційності з коробки.

Мультиплатформні SDK

Офіційні SDK для Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri та інших охоплюють усі основні платформи для розробки додатків.

Дашборд у реальному часі

Переглядайте події та активність користувачів у реальному часі за допомогою чистої, мінімалістичної панелі інструментів, яка відображає найважливіше без зайвого шуму.

Повне володіння даними

Усі аналітичні дані залишаються на вашому VPS — без прив'язки до постачальника, без оплати за кожну подію та без сторонньої платформи, яка отримує ваші дані користувача.

Чому варто запускати Aptabase у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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