Розгорніть Aptabase одним кліком.
Платформа аналітики з відкритим кодом та пріоритетом конфіденційності для мобільних, десктопних та веб-застосунків з легкою інтеграцією SDK.
Виберіть тариф VPS для Aptabase
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Aptabase
Aptabase — це аналітична платформа з відкритим вихідним кодом, орієнтована на конфіденційність, створена для розробників мобільних, десктопних та веб-додатків. На відміну від інструментів веб-аналітики, які відстежують перегляди сторінок, Aptabase зосереджується на відстеженні подій на основі SDK — розробники оснащують свої додатки легкими SDK для Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri та інших, щоб фіксувати іменовані події з необов'язковими властивостями. Результатом є інформативна панель, яка показує, що користувачі насправді роблять у вашому додатку, без файлів cookie, зняття відбитків пальців або міжсайтового відстеження.
Самостійне розміщення Aptabase на VPS зберігає всі аналітичні дані на вашій власній інфраструктурі, що робить дотримання GDPR простим та усуває ціноутворення за подію, яке стягують постачальники хмарної аналітики зі зростанням використання.
Ключові характеристики Aptabase
Відстеження подій SDK
Інтегруйте свій застосунок за допомогою одного виклику SDK, щоб відстежувати іменовані події та властивості на всіх платформах без складного налаштування.
Конфіденційність
Без файлів cookie, без відбитків пальців і без міжсайтового відстеження — повністю відповідає GDPR та нормам конфіденційності з коробки.
Мультиплатформні SDK
Офіційні SDK для Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri та інших охоплюють усі основні платформи для розробки додатків.
Дашборд у реальному часі
Переглядайте події та активність користувачів у реальному часі за допомогою чистої, мінімалістичної панелі інструментів, яка відображає найважливіше без зайвого шуму.
Повне володіння даними
Усі аналітичні дані залишаються на вашому VPS — без прив'язки до постачальника, без оплати за кожну подію та без сторонньої платформи, яка отримує ваші дані користувача.
Чому варто запускати Aptabase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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