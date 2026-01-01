LibreSpeed — це легкий, відкритий HTML5 тест швидкості, який вимірює швидкість завантаження, вивантаження, пінг та джиттер безпосередньо в браузері. На відміну від комерційних сайтів для тестування швидкості, він повністю працює на інфраструктурі, яку ви контролюєте, тому ви можете опублікувати приватний тест швидкості для своєї команди, інтернет-провайдера або клієнтів без надсилання трафіку через сторонні сервери вимірювання.

Самостійне розміщення LibreSpeed на VPS дає точні, повторювані вимірювання щодо сервера, якому ви довіряєте, з базою даних результатів для кожного тесту, що дозволяє порівнювати якість з'єднання з часом. Тести працюють у будь-якому сучасному настільному або мобільному браузері без етапу встановлення та без клієнтської програми.