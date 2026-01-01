Розгорніть LibreSpeed в один клік.
Самостійний тест швидкості інтернету, який працює в будь-якому браузері та не вимагає Flash, Java або плагінів.
Виберіть тариф VPS для LibreSpeed
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LibreSpeed
LibreSpeed — це легкий, відкритий HTML5 тест швидкості, який вимірює швидкість завантаження, вивантаження, пінг та джиттер безпосередньо в браузері. На відміну від комерційних сайтів для тестування швидкості, він повністю працює на інфраструктурі, яку ви контролюєте, тому ви можете опублікувати приватний тест швидкості для своєї команди, інтернет-провайдера або клієнтів без надсилання трафіку через сторонні сервери вимірювання.
Самостійне розміщення LibreSpeed на VPS дає точні, повторювані вимірювання щодо сервера, якому ви довіряєте, з базою даних результатів для кожного тесту, що дозволяє порівнювати якість з'єднання з часом. Тести працюють у будь-якому сучасному настільному або мобільному браузері без етапу встановлення та без клієнтської програми.
Ключові характеристики LibreSpeed
Тест браузера без встановлення
Чистий HTML5 та JavaScript — працює в будь-якому сучасному браузері на комп'ютері чи мобільному пристрої, без Flash, Java та завантаження.
Завантаження, вивантаження, пінг, джиттер
Повідомляє всі чотири стандартні метрики з налаштовуваною тривалістю тесту та кількістю одночасних з'єднань для точних результатів.
База даних результатів
Вбудований бекенд SQLite або MySQL зберігає кожен тестовий запуск з часовою міткою, IP та ISP, щоб ви могли відстежувати зміни з часом.
Настроюваний брендинг
Редагуйте зовнішній HTML, замініть логотип та застосуйте власну тему, щоб розгорнути повністю брендований тест швидкості для організації.
Пошук IP та ISP
Необов'язкова інтеграція ipinfo.io збагачує кожен результат даними про інтернет-провайдера, організацію та приблизне місцезнаходження відвідувача.
Чому варто запускати LibreSpeed у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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