LinkAce — це архів закладок з відкритим вихідним кодом, створений для людей, які прагнуть довгострокового, організованого зберігання кожного посилання, яке вони збирають. Він автоматично захоплює заголовки та описи, відстежує збережені URL-адреси на наявність непрацюючих або переміщених цілей і може передавати сторінки до Internet Archive, щоб важливі джерела залишалися доступними, навіть коли оригінальний сайт зникає.

Самостійне розміщення LinkAce на власному VPS зберігає історію читання, дослідження та спільні списки поза сторонніми трекерами та пропрієтарними сервісами закладок. Включена база даних MariaDB та кеш Redis надають швидку, приватну базу знань, якою ви повністю володієте, з букмарклетами для браузера, RSS-каналами та повним REST API для інтеграцій.