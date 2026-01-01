Розгорніть LinkAce в один клік.
Самостійно розміщений архів закладок з автоматичним моніторингом посилань, повнотекстовим пошуком та повним REST API.
Виберіть тариф VPS для LinkAce
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LinkAce
LinkAce — це архів закладок з відкритим вихідним кодом, створений для людей, які прагнуть довгострокового, організованого зберігання кожного посилання, яке вони збирають. Він автоматично захоплює заголовки та описи, відстежує збережені URL-адреси на наявність непрацюючих або переміщених цілей і може передавати сторінки до Internet Archive, щоб важливі джерела залишалися доступними, навіть коли оригінальний сайт зникає.
Самостійне розміщення LinkAce на власному VPS зберігає історію читання, дослідження та спільні списки поза сторонніми трекерами та пропрієтарними сервісами закладок. Включена база даних MariaDB та кеш Redis надають швидку, приватну базу знань, якою ви повністю володієте, з букмарклетами для браузера, RSS-каналами та повним REST API для інтеграцій.
Ключові характеристики LinkAce
Автоматизований моніторинг посилань
Заплановані перевірки виявляють зламані або переміщені посилання, щоб ваш архів не руйнувався непомітно з часом.
Резервне копіювання Інтернет-архіву
Автоматично надсилайте збережені URL-адреси до Wayback Machine та зберігайте читабельні копії сторінок, що зникають.
Списки, теги і пошук
Упорядковуйте закладки за допомогою вкладених списків і тегів, а потім швидко знаходьте будь-що завдяки розширеному фільтрованому пошуку.
Повний REST API
Інтегруйте LinkAce з розширеннями браузера, мобільними клієнтами, Zapier та власними скриптами через повністю задокументований API.
Публічні і приватні посилання
Позначте кожну закладку як приватну, внутрішню або публічну та діліться підібраними колекціями через спеціальні RSS-стрічки.
Імпорт та експорт HTML
Імпортуйте наявні закладки браузера або експортуйте свій повний архів у будь-який час без прив'язки до постачальника.
Чому варто запускати LinkAce у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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