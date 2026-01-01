Розгорніть pycsw: встановлення в один клік.
Сертифікований OGC сервер каталогів, який публікує та виявляє геопросторові метадані через відкриті стандарти.
Виберіть тариф VPS для pycsw
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою pycsw
pycsw — це сервер OGC Catalogue Service for the Web (CSW) з відкритим вихідним кодом, написаний на Python, який використовується національними інфраструктурами просторових даних, науково-дослідними установами та геопорталами для публікації геопросторових метаданих. Це еталонна реалізація OGC, повністю сумісна з CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH та SRU, що дозволяє іншим каталогам і клієнтам взаємодіяти без спеціальних адаптерів.
Самостійний хостинг pycsw на вашому VPS надає вам повне право власності на індекс метаданих, який підтримує ваш портал просторових даних, без залежності від стороннього каталогового сервісу. Шаблон постачається попередньо налаштованим з репозиторієм SQLite для швидкого початку роботи і може бути переналаштований для розгортань на базі PostgreSQL або PostGIS у великих масштабах.
Ключові характеристики pycsw
OGC сертифікований сервер
Запустіть еталонну реалізацію OGC, сумісну з CSW 2.0.2, CSW 3.0 та OGC API - Records, з коробки.
Кілька API каталогів
Надайте доступ до того ж сховища метаданих через CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH та SRU для широкої сумісності з клієнтами.
Підтримка INSPIRE та ISO
Публікуйте записи ISO 19115 / 19139 та увімкніть профіль INSPIRE для відповідності вимогам Європейської директиви щодо просторових даних.
Федеративний пошук
Налаштуйте розподілений пошук по віддалених каталогах CSW, щоб один запит одночасно досягав ваших записів та федеративних вузлів.
Гнучкі сховища
Почніть з вбудованого сховища SQLite і перейдіть на PostgreSQL, PostGIS або інші підтримувані бекенди у міру зростання обсягу ваших записів.
Екосистема Python
Розширюйте функціонал за допомогою плагінів pycsw та інтегруйтеся з ширшим стеком geopython, включно з pygeoapi, OWSLib та GeoNode.
Чому варто запускати pycsw у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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