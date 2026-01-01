pycsw — це сервер OGC Catalogue Service for the Web (CSW) з відкритим вихідним кодом, написаний на Python, який використовується національними інфраструктурами просторових даних, науково-дослідними установами та геопорталами для публікації геопросторових метаданих. Це еталонна реалізація OGC, повністю сумісна з CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH та SRU, що дозволяє іншим каталогам і клієнтам взаємодіяти без спеціальних адаптерів.

Самостійний хостинг pycsw на вашому VPS надає вам повне право власності на індекс метаданих, який підтримує ваш портал просторових даних, без залежності від стороннього каталогового сервісу. Шаблон постачається попередньо налаштованим з репозиторієм SQLite для швидкого початку роботи і може бути переналаштований для розгортань на базі PostgreSQL або PostGIS у великих масштабах.