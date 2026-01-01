Vince Analytics — це легкий, самостійно розміщений сервер веб-аналітики, створений для окремих осіб та невеликих команд, які хочуть повного контролю над даними своїх відвідувачів. Він не потребує зовнішньої бази даних, постачається як єдиний бінарний файл і зберігає все локально, що дозволяє легко працювати на будь-якому VPS без складного налаштування.

Vince сумісний зі скриптами відстеження Plausible Analytics, тому ви можете перенести існуючі сайти без зміни коду інтерфейсу. Він відстежує перегляди сторінок, унікальних відвідувачів, реферерів та спеціальні події, залишаючись повністю сумісним з GDPR, CCPA та PECR — файли cookie не потрібні.