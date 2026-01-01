Встановлення Vince Analytics в один клік.
Дружня до приватності, самостійно розміщена платформа веб-аналітики, яка є прямою заміною для Google Analytics.
Виберіть тариф VPS для Vince Analytics
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Vince Analytics
Vince Analytics — це легкий, самостійно розміщений сервер веб-аналітики, створений для окремих осіб та невеликих команд, які хочуть повного контролю над даними своїх відвідувачів. Він не потребує зовнішньої бази даних, постачається як єдиний бінарний файл і зберігає все локально, що дозволяє легко працювати на будь-якому VPS без складного налаштування.
Vince сумісний зі скриптами відстеження Plausible Analytics, тому ви можете перенести існуючі сайти без зміни коду інтерфейсу. Він відстежує перегляди сторінок, унікальних відвідувачів, реферерів та спеціальні події, залишаючись повністю сумісним з GDPR, CCPA та PECR — файли cookie не потрібні.
Ключові характеристики Vince Analytics
Без cookie
Vince відстежує відвідувачів без файлів cookie або персональних ідентифікаторів, зберігаючи повну відповідність вашого сайту GDPR, CCPA та PECR з коробки.
Plausible сумісні скрипти
Вставте той самий скрипт відстеження, що використовується для Plausible Analytics, і спрямуйте його на ваш екземпляр Vince — жодних змін на фронтенді не потрібно при міграції.
Жодних зовнішніх залежностей
Вся платформа постачається як єдиний бінарний файл з вбудованою базою даних, тому немає нічого зайвого для встановлення, налаштування чи обслуговування разом з нею.
Безлімітні сайти та події
Додавайте стільки сайтів, скільки дозволяють ресурси VPS, і збирайте стільки подій, скільки вам потрібно — немає штучних обмежень за тарифними планами.
Публічні та спільні дашборди
Діліться аналітичними панелями публічно або за допомогою унікальних посилань, захищених паролем, надаючи зацікавленим сторонам доступ, не розкриваючи ваш обліковий запис адміністратора.
Чому варто запускати Vince Analytics у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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