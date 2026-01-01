Розгорніть VueTorrent: встановлення в один клік.
Сучасний веб-інтерфейс Vue.js для qBittorrent з вишуканим дизайном, готовим для мобільних пристроїв, та багатими функціями керування торрентами.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою VueTorrent
VueTorrent – це заміна веб-інтерфейсу для qBittorrent з відкритим вихідним кодом, створена за допомогою Vue 3 та Vuetify активною спільнотою розробників. Вона замінює застарілий стандартний інтерфейс qBittorrent швидким, адаптивним односторінковим застосунком, розробленим для нативного вигляду як у настільних браузерах, так і на мобільних пристроях, включно з можливістю встановлення як прогресивного веб-застосунку.
Це розгортання об'єднує VueTorrent з образом qBittorrent від LinuxServer за допомогою офіційно підтримуваного Docker-моду, тому один контейнер містить як BitTorrent-рушій, так і сучасний інтерфейс. Самостійний хостинг на VPS забезпечує постійний сідінг, пропускну здатність датацентру та повну сумісність зі стеком автоматизації arr через стандартний WebAPI qBittorrent.
Ключові характеристики VueTorrent
Vue 3 Веб UI
Односторінковий інтерфейс, створений на Vue 3 та Vuetify, замінює застарілий стандартний інтерфейс qBittorrent плавною навігацією та оновленнями в реальному часі.
Мобільний і PWA-готовий
Адаптивний макет працює на телефонах і планшетах і може бути встановлений як прогресивний веб-додаток для нативного досвіду.
Світлі та темні теми
Вбудовані світлі та темні теми з настроюваними стовпцями панелі інструментів дозволяють налаштувати, які властивості торрентів видно з першого погляду.
Гарячі клавіші
Першокласні гарячі клавіші, зокрема множинний вибір, фокус пошуку та закриття діалогових вікон, прискорюють щоденне керування торрентами.
Повний qBittorrent API
Використовує стандартний WebAPI qBittorrent, тому Sonarr, Radarr, Lidarr та інші інструменти arr працюють без додаткової конфігурації.
Комплектний бекенд
Поставляється як мод Docker поверх LinuxServer qBittorrent, тому один контейнер забезпечує як торрент-рушій, так і сучасний інтерфейс користувача.
Чому варто запускати VueTorrent у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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