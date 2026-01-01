Знижка до 68% на VueTorrent

Розгорніть VueTorrent: встановлення в один клік.

Сучасний веб-інтерфейс Vue.js для qBittorrent з вишуканим дизайном, готовим для мобільних пристроїв, та багатими функціями керування торрентами.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть VueTorrent: встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для VueTorrent

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою VueTorrent

VueTorrent – це заміна веб-інтерфейсу для qBittorrent з відкритим вихідним кодом, створена за допомогою Vue 3 та Vuetify активною спільнотою розробників. Вона замінює застарілий стандартний інтерфейс qBittorrent швидким, адаптивним односторінковим застосунком, розробленим для нативного вигляду як у настільних браузерах, так і на мобільних пристроях, включно з можливістю встановлення як прогресивного веб-застосунку.

Це розгортання об'єднує VueTorrent з образом qBittorrent від LinuxServer за допомогою офіційно підтримуваного Docker-моду, тому один контейнер містить як BitTorrent-рушій, так і сучасний інтерфейс. Самостійний хостинг на VPS забезпечує постійний сідінг, пропускну здатність датацентру та повну сумісність зі стеком автоматизації arr через стандартний WebAPI qBittorrent.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики VueTorrent

Vue 3 Веб UI

Односторінковий інтерфейс, створений на Vue 3 та Vuetify, замінює застарілий стандартний інтерфейс qBittorrent плавною навігацією та оновленнями в реальному часі.

Мобільний і PWA-готовий

Адаптивний макет працює на телефонах і планшетах і може бути встановлений як прогресивний веб-додаток для нативного досвіду.

Світлі та темні теми

Вбудовані світлі та темні теми з настроюваними стовпцями панелі інструментів дозволяють налаштувати, які властивості торрентів видно з першого погляду.

Гарячі клавіші

Першокласні гарячі клавіші, зокрема множинний вибір, фокус пошуку та закриття діалогових вікон, прискорюють щоденне керування торрентами.

Повний qBittorrent API

Використовує стандартний WebAPI qBittorrent, тому Sonarr, Radarr, Lidarr та інші інструменти arr працюють без додаткової конфігурації.

Комплектний бекенд

Поставляється як мод Docker поверх LinuxServer qBittorrent, тому один контейнер забезпечує як торрент-рушій, так і сучасний інтерфейс користувача.

Чому варто запускати VueTorrent у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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