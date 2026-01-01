VueTorrent – це заміна веб-інтерфейсу для qBittorrent з відкритим вихідним кодом, створена за допомогою Vue 3 та Vuetify активною спільнотою розробників. Вона замінює застарілий стандартний інтерфейс qBittorrent швидким, адаптивним односторінковим застосунком, розробленим для нативного вигляду як у настільних браузерах, так і на мобільних пристроях, включно з можливістю встановлення як прогресивного веб-застосунку.

Це розгортання об'єднує VueTorrent з образом qBittorrent від LinuxServer за допомогою офіційно підтримуваного Docker-моду, тому один контейнер містить як BitTorrent-рушій, так і сучасний інтерфейс. Самостійний хостинг на VPS забезпечує постійний сідінг, пропускну здатність датацентру та повну сумісність зі стеком автоматизації arr через стандартний WebAPI qBittorrent.