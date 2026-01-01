Grimoire — це менеджер закладок з відкритим вихідним кодом, розроблений як постійне, доступне для пошуку сховище для всього, що ви зберігаєте з Інтернету. Він зберігає закладки з автоматичним вилученням метаданих — назва сторінки, опис, фавікон та знімок екрана — щоб ваша колекція залишалася корисною ще довго після того, як ви забудете, чому ви щось зберегли.

На відміну від папок закладок браузера, які синхронізуються з хмарами постачальників, самостійне розміщення Grimoire на вашому VPS зберігає вашу історію читання, дослідницькі посилання та збережені ресурси повністю приватними. Один контейнер із вбудованим сховищем SQLite означає, що нічого не потрібно підтримувати — просто зберігайте, позначайте тегами та шукайте.