Встановлення Grimoire в один клік.
Менеджер закладок із самостійним розміщенням, з тегуванням, повнотекстовим пошуком та вилученням метаданих за допомогою ШІ.
Виберіть тариф VPS для Grimoire
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Grimoire
Grimoire — це менеджер закладок з відкритим вихідним кодом, розроблений як постійне, доступне для пошуку сховище для всього, що ви зберігаєте з Інтернету. Він зберігає закладки з автоматичним вилученням метаданих — назва сторінки, опис, фавікон та знімок екрана — щоб ваша колекція залишалася корисною ще довго після того, як ви забудете, чому ви щось зберегли.
На відміну від папок закладок браузера, які синхронізуються з хмарами постачальників, самостійне розміщення Grimoire на вашому VPS зберігає вашу історію читання, дослідницькі посилання та збережені ресурси повністю приватними. Один контейнер із вбудованим сховищем SQLite означає, що нічого не потрібно підтримувати — просто зберігайте, позначайте тегами та шукайте.
Ключові характеристики Grimoire
Автоматичне вилучення метаданих
Grimoire автоматично отримує заголовок, опис, фавікон та знімок екрана для кожної закладки, підтримуючи порядок у вашій бібліотеці без ручних зусиль.
Повнотекстовий пошук
Шукайте серед назв закладок, описів, тегів та приміток, щоб миттєво знайти будь-що у вашій колекції.
Теги і категорії
Упорядковуйте закладки за допомогою гнучких тегів і категорій, потім фільтруйте бібліотеку, щоб знайти саме те, що вам потрібно.
Тегування за допомогою ШІ
За бажанням підключіть постачальника ШІ, щоб автоматично пропонувати теги та зведення на основі вмісту сторінки.
Розширення браузера
Зберігайте закладки безпосередньо з Chrome або Firefox за допомогою розширення в один клік, не залишаючи сторінки, яку ви читаєте.
Чому варто запускати Grimoire у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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