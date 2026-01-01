Passbolt — це менеджер паролів з відкритим вихідним кодом, створений для команд, яким потрібно безпечно зберігати, ділитися та перевіряти облікові дані. Кожен пароль наскрізно шифрується за допомогою OpenPGP, перш ніж він покине браузер — сервер ніколи не бачить ваших секретів у відкритому вигляді. На відміну від сховищ загального призначення, Passbolt розроблений з нуля для співпраці: ви можете ділитися окремими паролями або цілими папками з колегами, ніколи не розкриваючи базовий ключ.

Самостійне розміщення Passbolt на власному VPS означає, що ваша база даних облікових даних ніколи не потрапляє на сторонній сервер. Ви контролюєте ключі шифрування, журнали доступу та політику зберігання даних — критична вимога для команд, які мають зобов'язання щодо відповідності, таких як SOC 2, ISO 27001 або GDPR.