Розгорніть Passbolt в один клік.
Менеджер паролів для команди з відкритим вихідним кодом, створений для співпраці, з наскрізним шифруванням і приватністю завдяки самостійному розміщенню.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Passbolt
Passbolt — це менеджер паролів з відкритим вихідним кодом, створений для команд, яким потрібно безпечно зберігати, ділитися та перевіряти облікові дані. Кожен пароль наскрізно шифрується за допомогою OpenPGP, перш ніж він покине браузер — сервер ніколи не бачить ваших секретів у відкритому вигляді. На відміну від сховищ загального призначення, Passbolt розроблений з нуля для співпраці: ви можете ділитися окремими паролями або цілими папками з колегами, ніколи не розкриваючи базовий ключ.
Самостійне розміщення Passbolt на власному VPS означає, що ваша база даних облікових даних ніколи не потрапляє на сторонній сервер. Ви контролюєте ключі шифрування, журнали доступу та політику зберігання даних — критична вимога для команд, які мають зобов'язання щодо відповідності, таких як SOC 2, ISO 27001 або GDPR.
Ключові характеристики Passbolt
Наскрізне шифрування
Усі паролі шифруються за допомогою OpenPGP у браузері перед відправленням на сервер, тому хост ніколи не має доступу до секретів у відкритому вигляді.
Деталізований спільний доступ
Надавайте спільний доступ до окремих паролів або папок певним користувачам чи групам, з індивідуальними правами доступу на читання або запис.
Повний журнал аудиту
Кожен доступ, спільний доступ, копіювання та оновлення реєструється з позначкою часу та ідентифікатором користувача, надаючи командам безпеки повну історію активності облікових даних.
Розширення браузера
Офіційні розширення для Chrome та Firefox автоматично заповнюють облікові дані на відповідних сайтах безпосередньо зі сховища, не розкриваючи паролі у буфері обміну.
REST API та CLI
Повний REST API та офіційний інструмент CLI дозволяють командам DevOps інтегрувати Passbolt у скрипти підготовки, конвеєри CI/CD та робочі процеси ротації секретів.
Чому варто запускати Passbolt у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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