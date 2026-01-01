Розгортайте Starbase 80: встановлення в один клік.
Легка, швидка домашня сторінка сервера для організації посилань на ваші самостійно розміщені контейнери та сервіси.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Starbase 80
Starbase 80 — це мінімальна, блискавична стартова сторінка сервера для середовищ Docker. Вона відображає повністю статичну HTML-домашню сторінку з простого файлу конфігурації JSON, без JavaScript у браузері — сторінки завантажуються миттєво без накладних витрат фреймворку. Налаштуйте зовнішній вигляд за допомогою змінних середовища, які керують заголовком, логотипом, кольорами фону, темним режимом та поведінкою посилань.
На відміну від панелей моніторингу, що вимагають значної інтеграції, Starbase 80 не потребує токенів API, мережевого доступу до ваших контейнерів та постійного обслуговування — лише файл JSON з вашими посиланнями та іконками. Вона підтримує іконки Dashboard, Material Design та selfh.st з коробки, що дозволяє легко створити вишукану, брендовану домашню сторінку для будь-якої самостійно розміщеної конфігурації.
Ключові характеристики Starbase 80
Миттєве завантаження сторінок
Starbase 80 генерує чистий статичний HTML без клієнтського JavaScript, тому домашня сторінка завантажується за мілісекунди незалежно від навантаження на сервер.
Конфігурація на основі JSON
Визначте всі послуги, категорії, іконки та посилання в одному файлі config.json — без бази даних, без редактора інтерфейсу, без міграцій.
Розширена підтримка іконок
Використовуйте іконки панелі керування, іконки Material Design або іконки selfh.st за назвою, або подавайте власні файли зображень зі змонтованої папки.
Вбудований темний режим
Автоматичний темний режим, що враховує ОС, з настроюваними кольорами фону для світлих і темних тем, використовуючи колірні значення Tailwind або шістнадцяткові коди.
Відсутність доступу до контейнера
Не потрібен сокет Docker і не потрібні інтеграції API — Starbase 80 — це чиста програма запуску посилань без доступу для читання до запущених контейнерів.
Чому варто запускати Starbase 80 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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