Starbase 80 — це мінімальна, блискавична стартова сторінка сервера для середовищ Docker. Вона відображає повністю статичну HTML-домашню сторінку з простого файлу конфігурації JSON, без JavaScript у браузері — сторінки завантажуються миттєво без накладних витрат фреймворку. Налаштуйте зовнішній вигляд за допомогою змінних середовища, які керують заголовком, логотипом, кольорами фону, темним режимом та поведінкою посилань.

На відміну від панелей моніторингу, що вимагають значної інтеграції, Starbase 80 не потребує токенів API, мережевого доступу до ваших контейнерів та постійного обслуговування — лише файл JSON з вашими посиланнями та іконками. Вона підтримує іконки Dashboard, Material Design та selfh.st з коробки, що дозволяє легко створити вишукану, брендовану домашню сторінку для будь-якої самостійно розміщеної конфігурації.