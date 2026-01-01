Розгорніть Sonarr в один клік.
Автоматизований менеджер серіалів, який відстежує, завантажує, перейменовує та впорядковує епізоди з Usenet та торрентів.
Виберіть тариф VPS для Sonarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Sonarr
Sonarr – це комплексний менеджер колекцій серіалів та персональний відеореєстратор (PVR) для користувачів Usenet і BitTorrent. Він відстежує RSS-стрічки з новими епізодами, автоматично завантажує їх через обраний клієнт завантажень та впорядковує файли з єдиною системою назв — все без ручного втручання. Як ключовий компонент сімейства arr, Sonarr безшовно інтегрується з Radarr, Prowlarr та медіасерверами, такими як Plex і Jellyfin.
Розгортання Sonarr на вашому VPS означає, що він працює 24/7, ловлячи нові релізи в момент їх появи, навіть коли ваш домашній комп'ютер вимкнений. Постійне сховище захищає конфігурації вашої бібліотеки та профілі якості, а REST API забезпечує інтеграцію з інструментами керування запитами для побудови повністю автоматизованої домашньої медіаекосистеми.
Ключові характеристики Sonarr
Автоматизований моніторинг епізодів
Відстежує майбутні епізоди через RSS-стрічки та автоматично завантажує їх, щойно з'являються нові випуски.
Управління профілями якості
Визначте бажані роздільні здатності, кодеки та розміри файлів для кожного серіалу, і дозвольте Sonarr автоматично оновлювати до кращих версій, коли вони з'являться.
Завантаження клієнтської інтеграції
Підключається до qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet та інших — підтримуючи робочі процеси як для торрентів, так і для Usenet, з єдиного інтерфейсу.
Синхронізація медіасервера
Запускає автоматичні оновлення бібліотеки у Plex, Jellyfin, Emby та Kodi після кожного завантаження, підтримуючи ваш медіасервер актуальним без ручного оновлення.
Обробка сезонного пакета
Інтелектуально обробляє завантаження пакетів сезонів, вилучаючи окремі епізоди та зіставляючи їх з відстежуваними записами серіалів.
Чому варто запускати Sonarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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