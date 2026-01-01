Sonarr – це комплексний менеджер колекцій серіалів та персональний відеореєстратор (PVR) для користувачів Usenet і BitTorrent. Він відстежує RSS-стрічки з новими епізодами, автоматично завантажує їх через обраний клієнт завантажень та впорядковує файли з єдиною системою назв — все без ручного втручання. Як ключовий компонент сімейства arr, Sonarr безшовно інтегрується з Radarr, Prowlarr та медіасерверами, такими як Plex і Jellyfin.

Розгортання Sonarr на вашому VPS означає, що він працює 24/7, ловлячи нові релізи в момент їх появи, навіть коли ваш домашній комп'ютер вимкнений. Постійне сховище захищає конфігурації вашої бібліотеки та профілі якості, а REST API забезпечує інтеграцію з інструментами керування запитами для побудови повністю автоматизованої домашньої медіаекосистеми.