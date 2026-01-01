Kroki є уніфікованим HTTP API для генерації діаграм з текстових описів. Замість встановлення та підтримки окремих інструментів для кожного формату діаграм, Kroki об'єднує понад 30 бібліотек діаграм — включно з PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr та Excalidraw — за єдиною кінцевою точкою, яка повертає вихідні дані у форматах SVG, PNG або PDF.

Самостійне розміщення Kroki на вашому VPS усуває будь-яку залежність від публічних сервісів рендерингу, зберігає конфіденційні архітектурні діаграми у вашій мережі та дозволяє інтегрувати генерацію діаграм у конвеєри документації, вікі та робочі процеси CI/CD без обмежень швидкості або виходу даних за межі вашої інфраструктури.