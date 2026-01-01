Розгорнути Kroki в один клік.
Уніфікований API для діаграм як коду, що перетворює текстові описи на діаграми за допомогою понад 30 підтримуваних бібліотек.
Виберіть тариф VPS для Kroki
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kroki
Kroki є уніфікованим HTTP API для генерації діаграм з текстових описів. Замість встановлення та підтримки окремих інструментів для кожного формату діаграм, Kroki об'єднує понад 30 бібліотек діаграм — включно з PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr та Excalidraw — за єдиною кінцевою точкою, яка повертає вихідні дані у форматах SVG, PNG або PDF.
Самостійне розміщення Kroki на вашому VPS усуває будь-яку залежність від публічних сервісів рендерингу, зберігає конфіденційні архітектурні діаграми у вашій мережі та дозволяє інтегрувати генерацію діаграм у конвеєри документації, вікі та робочі процеси CI/CD без обмежень швидкості або виходу даних за межі вашої інфраструктури.
Ключові характеристики Kroki
30+ бібліотек діаграм
Відображати PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN та багато іншого з однієї кінцевої точки API.
Різні формати виводу
Отримуйте діаграми у форматі SVG, PNG, PDF або Base64 — оберіть формат, який відповідає вашому інструментарію для документації.
Інтеграція пайплайну
Сумісний з Asciidoctor, Confluence, GitLab та будь-яким інструментом, що підтримує синтаксис блоків діаграм Kroki.
Без зовнішніх викликів
Усі візуалізації відбуваються локально на вашому VPS — архітектурні та системні діаграми ніколи не залишають вашу інфраструктуру.
Простий HTTP API
Надішліть POST-запит із вихідним кодом діаграми або вбудуйте URL-адресу GET — SDK або клієнтська бібліотека не потрібні.
Чому варто запускати Kroki у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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