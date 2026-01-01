Розгорніть CyberChef в один клік.
«Кібершвейцарський ніж» GCHQ з понад 300 операціями для кодування, шифрування та аналізу даних у браузері.
Виберіть тариф VPS для CyberChef
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою CyberChef
CyberChef – це потужний вебзастосунок для обробки даних, розроблений GCHQ, що пропонує понад 300 вбудованих операцій для шифрування, кодування, стиснення, хешування та перетворення форматів даних — усе це через інтуїтивний drag-and-drop інтерфейс. Унікальна система "рецептів" дозволяє об'єднувати кілька операцій у багаторазові робочі процеси, якими можна ділитися, а функція "Magic" автоматично визначає типи кодування для прискорення аналізу.
Оскільки CyberChef обробляє все на стороні клієнта у браузері, конфіденційні дані ніколи не залишають пристрій. Самостійне розміщення власного екземпляра на VPS гарантує, що він завжди буде доступний для команди, доступний лише у вашій інфраструктурі та незалежний від публічних хмарних версій — що є критично важливим для операцій безпеки та робочих процесів реагування на інциденти, які обробляють конфіденційні дані.
Ключові характеристики CyberChef
300+ вбудованих операцій
Охоплює Base64, AES, хешування SHA, регулярні вирази, розбір IP, стиснення та десятки інших операцій перетворення даних без написання коду.
Ланцюгування рецептів
Об'єднуйте кілька операцій у багаторазові рецепти, які можна зберігати та ділитися ними за допомогою URL-адреси, що забезпечує повторювані та задокументовані робочі процеси перетворення даних.
Обробка на стороні клієнта
Усі операції виконуються повністю в браузері — дані ніколи не покидають вашу машину, що робить його безпечним для конфіденційних розслідувань безпеки та аналізу.
Магічне автовизначення
Операція Magic автоматично ідентифікує невідомі схеми кодування та пропонує правильні операції для їх декодування, прискорюючи сортування та аналіз.
Налагодження за точками зупинки
Покроково проходьте рецепти з точками зупинки, щоб перевірити проміжні стани даних та усунути несправності складних багатоетапних конвеєрів перетворення.
Чому варто запускати CyberChef у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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