CyberChef – це потужний вебзастосунок для обробки даних, розроблений GCHQ, що пропонує понад 300 вбудованих операцій для шифрування, кодування, стиснення, хешування та перетворення форматів даних — усе це через інтуїтивний drag-and-drop інтерфейс. Унікальна система "рецептів" дозволяє об'єднувати кілька операцій у багаторазові робочі процеси, якими можна ділитися, а функція "Magic" автоматично визначає типи кодування для прискорення аналізу.

Оскільки CyberChef обробляє все на стороні клієнта у браузері, конфіденційні дані ніколи не залишають пристрій. Самостійне розміщення власного екземпляра на VPS гарантує, що він завжди буде доступний для команди, доступний лише у вашій інфраструктурі та незалежний від публічних хмарних версій — що є критично важливим для операцій безпеки та робочих процесів реагування на інциденти, які обробляють конфіденційні дані.