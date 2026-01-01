Знижка до 68% на FitTrackee

Розгорніть FitTrackee в один клік.

Трекер активності на свіжому повітрі з самостійним розміщенням для завантаження GPX-файлів, карт маршрутів та статистики тренувань для бігу, велоспорту та пішого туризму.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть FitTrackee в один клік.

Виберіть тариф VPS для FitTrackee

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою FitTrackee

FitTrackee — це самостійно розміщений трекер активності на свіжому повітрі, створений для бігунів, велосипедистів, туристів та всіх, хто записує GPX-треки на спортивному годиннику, телефоні чи GPS-пристрої. Завантажуйте файли активності, візуалізуйте маршрути на інтерактивних картах та переглядайте статистику відстані, висоти, швидкості та тривалості — все на інфраструктурі, що належить вам, без збору даних про ваші переміщення сторонніми фітнес-платформами.

Запуск FitTrackee на VPS зберігає вашу історію тренувань, треки місцезнаходження та особисті рекорди приватними та портативними. Підтримка кількох користувачів, документований REST API, додаткові дані про погоду для кожного тренування та федерація на основі ActivityPub роблять його практичною альтернативою Strava або Garmin Connect для окремих осіб, невеликих клубів та спортсменів, які дбають про конфіденційність.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики FitTrackee

Завантаження GPX-файлів

Імпортуйте GPX-треки зі спортивних годинників, телефонів та GPS-пристроїв, щоб створити приватний архів кожної активності на свіжому повітрі.

Інтерактивні карти маршрутів

Візуалізуйте кожне тренування на картах OpenStreetMap з повним відтворенням треку, масштабуванням та детальними переглядами за сегментами.

Статистика діяльності

Відстежуйте відстань, тривалість, набір висоти, середню швидкість і темп у всіх записаних тренуваннях і часових періодах.

Підтримка мультиспорту

Записуйте біг, їзду на велосипеді, піші прогулянки, катання на лижах та інші види спорту на свіжому повітрі в єдиній хронології з підсумками по кожному виду спорту.

REST API і федерація

Документований REST API та опціональна федерація ActivityPub дозволяють автоматизувати інтеграції та ділитися активностями у федіверсі.

Багатокористувацькі засоби керування конфіденційністю

Розміщуйте облікові записи для родини, друзів або членів клубу з налаштуваннями видимості для кожної дії та реєстрацією, керованою адміністратором.

Чому варто запускати FitTrackee у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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