FitTrackee — це самостійно розміщений трекер активності на свіжому повітрі, створений для бігунів, велосипедистів, туристів та всіх, хто записує GPX-треки на спортивному годиннику, телефоні чи GPS-пристрої. Завантажуйте файли активності, візуалізуйте маршрути на інтерактивних картах та переглядайте статистику відстані, висоти, швидкості та тривалості — все на інфраструктурі, що належить вам, без збору даних про ваші переміщення сторонніми фітнес-платформами.

Запуск FitTrackee на VPS зберігає вашу історію тренувань, треки місцезнаходження та особисті рекорди приватними та портативними. Підтримка кількох користувачів, документований REST API, додаткові дані про погоду для кожного тренування та федерація на основі ActivityPub роблять його практичною альтернативою Strava або Garmin Connect для окремих осіб, невеликих клубів та спортсменів, які дбають про конфіденційність.