Розгорніть FitTrackee в один клік.
Трекер активності на свіжому повітрі з самостійним розміщенням для завантаження GPX-файлів, карт маршрутів та статистики тренувань для бігу, велоспорту та пішого туризму.
Виберіть тариф VPS для FitTrackee
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FitTrackee
FitTrackee — це самостійно розміщений трекер активності на свіжому повітрі, створений для бігунів, велосипедистів, туристів та всіх, хто записує GPX-треки на спортивному годиннику, телефоні чи GPS-пристрої. Завантажуйте файли активності, візуалізуйте маршрути на інтерактивних картах та переглядайте статистику відстані, висоти, швидкості та тривалості — все на інфраструктурі, що належить вам, без збору даних про ваші переміщення сторонніми фітнес-платформами.
Запуск FitTrackee на VPS зберігає вашу історію тренувань, треки місцезнаходження та особисті рекорди приватними та портативними. Підтримка кількох користувачів, документований REST API, додаткові дані про погоду для кожного тренування та федерація на основі ActivityPub роблять його практичною альтернативою Strava або Garmin Connect для окремих осіб, невеликих клубів та спортсменів, які дбають про конфіденційність.
Ключові характеристики FitTrackee
Завантаження GPX-файлів
Імпортуйте GPX-треки зі спортивних годинників, телефонів та GPS-пристроїв, щоб створити приватний архів кожної активності на свіжому повітрі.
Інтерактивні карти маршрутів
Візуалізуйте кожне тренування на картах OpenStreetMap з повним відтворенням треку, масштабуванням та детальними переглядами за сегментами.
Статистика діяльності
Відстежуйте відстань, тривалість, набір висоти, середню швидкість і темп у всіх записаних тренуваннях і часових періодах.
Підтримка мультиспорту
Записуйте біг, їзду на велосипеді, піші прогулянки, катання на лижах та інші види спорту на свіжому повітрі в єдиній хронології з підсумками по кожному виду спорту.
REST API і федерація
Документований REST API та опціональна федерація ActivityPub дозволяють автоматизувати інтеграції та ділитися активностями у федіверсі.
Багатокористувацькі засоби керування конфіденційністю
Розміщуйте облікові записи для родини, друзів або членів клубу з налаштуваннями видимості для кожної дії та реєстрацією, керованою адміністратором.
Чому варто запускати FitTrackee у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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