Розгорніть Vane в один клік.
Пошукова система на основі ШІ, орієнтована на конфіденційність, що надає відповіді з посиланнями на джерела за допомогою локальних LLM або хмарних провайдерів на власному обладнанні.
Виберіть тариф VPS для Vane
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Vane
Vane — це пошукова система з відповідями на базі ШІ з відкритим вихідним кодом, яка повністю працює на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Вона поєднує метапошуковий бекенд на базі SearXNG з обраною вами великою мовною моделлю — локальними моделями Ollama або хмарними провайдерами, такими як OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini та Groq — для синтезу точних відповідей, підкріплених цитованими веб-джерелами.
Самостійне розміщення Vane зберігає кожен пошуковий запит і завантаження документа на вашому VPS. Немає стороннього журналювання запитів, підписки за місце та непрозорого ранжування — ви обираєте джерела пошуку, модель та рівень конфіденційності, який відповідає вашому способу дослідження.
Ключові характеристики Vane
Цитовані відповіді ШІ
Кожна відповідь посилається на першоджерела, дозволяючи вам перевіряти твердження та заглиблюватися, не довіряючи сліпо згенерованому контенту.
Локальні та хмарні ВММ
Запускайте моделі з відкритим вихідним кодом локально через Ollama, або підключайте OpenAI, Anthropic, Google Gemini та Groq з того ж веб-інтерфейсу.
Пакетний SearXNG
Постачається з екземпляром метапошукової системи SearXNG, тому запити агрегуються з багатьох пошукових систем без розкриття їх комерційним трекерам.
Режими швидкості та якості
Перемикайтеся між режимами Швидкість, Збалансований та Якість, щоб обміняти час відгуку на глибше, багатоетапне дослідження складніших питань.
Завантаження файлів та відкриття
Завантажуйте PDF-файли, текстові файли та зображення, щоб ставити запитання щодо власних документів, або переглядайте стрічку Discover для популярного контенту.
Історія пошуку на вашому VPS
Усі запити, завантажені файли та історія чату залишаються на вашому сервері у постійному томі — ніколи не синхронізуються зі стороннім хмарним сховищем.
Чому варто запускати Vane у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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