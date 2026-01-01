Vane — це пошукова система з відповідями на базі ШІ з відкритим вихідним кодом, яка повністю працює на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Вона поєднує метапошуковий бекенд на базі SearXNG з обраною вами великою мовною моделлю — локальними моделями Ollama або хмарними провайдерами, такими як OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini та Groq — для синтезу точних відповідей, підкріплених цитованими веб-джерелами.

Самостійне розміщення Vane зберігає кожен пошуковий запит і завантаження документа на вашому VPS. Немає стороннього журналювання запитів, підписки за місце та непрозорого ранжування — ви обираєте джерела пошуку, модель та рівень конфіденційності, який відповідає вашому способу дослідження.