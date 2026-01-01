Invio – це швидкий, сфокусований застосунок для виставлення рахунків, створений для фрилансерів та невеликих команд, яким потрібне професійне виставлення рахунків без зайвої складності повноцінних CRM-платформ. Він охоплює основний робочий процес виставлення рахунків — керування каталогом продуктів, створення рахунків та безпечні посилання без пароля для доступу клієнтів — у чистому, легкому інтерфейсі, який миттєво завантажується навіть на скромному обладнанні.

Самохостинг Invio на власному VPS означає, що ваші фінансові дані ніколи не потрапляють на сторонній сервер, без комісій за рахунок та без абонентської плати. Історія рахунків, каталоги продуктів та записи клієнтів зберігаються у вбудованій базі даних SQLite на вашій власній інфраструктурі, забезпечуючи повний контроль над вашими бізнес-даними.