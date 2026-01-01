Розгорніть Invio: інсталяція в один клік.
Мінімалістична самохостингова система виставлення рахунків для фрилансерів і невеликих команд без абонентської плати.
Виберіть тариф VPS для Invio
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Invio
Invio – це швидкий, сфокусований застосунок для виставлення рахунків, створений для фрилансерів та невеликих команд, яким потрібне професійне виставлення рахунків без зайвої складності повноцінних CRM-платформ. Він охоплює основний робочий процес виставлення рахунків — керування каталогом продуктів, створення рахунків та безпечні посилання без пароля для доступу клієнтів — у чистому, легкому інтерфейсі, який миттєво завантажується навіть на скромному обладнанні.
Самохостинг Invio на власному VPS означає, що ваші фінансові дані ніколи не потрапляють на сторонній сервер, без комісій за рахунок та без абонентської плати. Історія рахунків, каталоги продуктів та записи клієнтів зберігаються у вбудованій базі даних SQLite на вашій власній інфраструктурі, забезпечуючи повний контроль над вашими бізнес-даними.
Ключові характеристики Invio
Каталог продуктів
Ведіть каталог послуг та товарів з категоріями, щоб додавати позиції до нових рахунків-фактур за лічені секунди з автоматично заповненими цінами та описами.
Безпарольні клієнтські посилання
Надсилайте рахунки за допомогою безпечних посилань, які клієнти можуть відкривати без створення облікового запису, усуваючи перешкоди з процесу перегляду платежів.
Підтримка кількох мов
Повні переклади інтерфейсу для англійської, німецької, нідерландської та португальської мов дозволяють виставляти рахунки міжнародним клієнтам бажаною для них мовою.
Без абонентської плати
Самохостинг усуває постійні витрати на SaaS — платіть лише за ресурси VPS, які ви вже використовуєте, без оплати за рахунок або за користувача.
Легка архітектура
Сховище на базі SQLite без окремого сервісу баз даних спрощує розгортання та мінімізує використання ресурсів на початкових тарифах VPS.
Чому варто запускати Invio у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
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