Розгорніть Kaneo в один клік.
Інструмент управління проєктами з відкритим кодом, створений з акцентом на простоту, з дошками Kanban, відстеженням задач та інтеграцією з GitHub.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kaneo
Kaneo — це самостійно розміщуваний застосунок для управління проєктами, який зосереджений на наданні командам того, що їм потрібно, без зайвої складності. Він організовує роботу за допомогою проєктів, завдань та канбан-дошок, з можливістю співпраці в реальному часі через WebSocket-з'єднання, щоб члени команди бачили оновлення без перезавантаження сторінки.
На відміну від корпоративних інструментів управління проєктами, які додають шари рідко використовуваних функцій, Kaneo побудований на основі мінімалістичного інтерфейсу. Він інтегрується з репозиторіями GitHub, щоб пов'язувати зміни коду із завданнями проєкту, і підтримує GitHub OAuth, щоб команди могли автентифікуватися за допомогою наявних облікових записів розробників. Усі дані проєкту зберігаються в базі даних PostgreSQL на вашій власній інфраструктурі.
Ключові характеристики Kaneo
Канбан-дошки завдань
Візуалізуйте проєктну роботу як рухомі картки завдань, що переміщуються між стовпцями робочого процесу, надаючи всій команді спільне уявлення про те, що виконується і що завершено.
Інтеграція GitHub
Підключіть репозиторії GitHub до проєктів і синхронізуйте активність коду безпосередньо в часову шкалу проєкту без перемикання між інструментами.
Співпраця в реальному часі
З'єднання WebSocket миттєво передають оновлення дошки всім активним членам команди, тому дошка завжди відображає поточний стан без ручного оновлення.
Вхід через GitHub OAuth
Учасники команди авторизуються за допомогою своїх існуючих облікових записів GitHub, що усуває необхідність керувати окремим набором облікових даних для інструменту проєкту.
Мінімальна за дизайном
Kaneo постачає лише ті функції, які команди дійсно використовують — проєкти, завдання та дошки — без складнощів налаштування, притаманних корпоративним альтернативам.
Чому варто запускати Kaneo у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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