Kaneo — це самостійно розміщуваний застосунок для управління проєктами, який зосереджений на наданні командам того, що їм потрібно, без зайвої складності. Він організовує роботу за допомогою проєктів, завдань та канбан-дошок, з можливістю співпраці в реальному часі через WebSocket-з'єднання, щоб члени команди бачили оновлення без перезавантаження сторінки.

На відміну від корпоративних інструментів управління проєктами, які додають шари рідко використовуваних функцій, Kaneo побудований на основі мінімалістичного інтерфейсу. Він інтегрується з репозиторіями GitHub, щоб пов'язувати зміни коду із завданнями проєкту, і підтримує GitHub OAuth, щоб команди могли автентифікуватися за допомогою наявних облікових записів розробників. Усі дані проєкту зберігаються в базі даних PostgreSQL на вашій власній інфраструктурі.