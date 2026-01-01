Shaarli — це персональний, мінімалістичний сервіс закладок, розроблений як самостійно розміщена заміна оригінальному del.icio.us. Він зберігає кожну закладку в одному простому PHP-файлі — без сервера баз даних, міграцій, оновлень схеми — і відображає чисту хронологічну стрічку посилань, нотаток та оновлень у стилі мікроблогів, які можна зробити публічними, приватними або комбінувати для кожного елемента.

Самостійне розміщення Shaarli на вашому VPS надає приватний архів посилань під власним доменом, RSS/Atom-стрічку ваших публікацій, систему нотаток, сумісну з Markdown, а також букмарклет і мобільний API, які перетворюють будь-який браузер або додаток на ціль збереження в один клік. Весь стек — це єдиний PHP-контейнер з JSON-файлом, що його підтримує — резервні копії — це копія одного файлу.