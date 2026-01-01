Розгорніть Shaarli в один клік.
Персональний, мінімалістичний, надшвидкий сервіс закладок, що зберігає все в єдиній файловій базі даних — SQL не потрібен.
Виберіть тариф VPS для Shaarli
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Shaarli
Shaarli — це персональний, мінімалістичний сервіс закладок, розроблений як самостійно розміщена заміна оригінальному del.icio.us. Він зберігає кожну закладку в одному простому PHP-файлі — без сервера баз даних, міграцій, оновлень схеми — і відображає чисту хронологічну стрічку посилань, нотаток та оновлень у стилі мікроблогів, які можна зробити публічними, приватними або комбінувати для кожного елемента.
Самостійне розміщення Shaarli на вашому VPS надає приватний архів посилань під власним доменом, RSS/Atom-стрічку ваших публікацій, систему нотаток, сумісну з Markdown, а також букмарклет і мобільний API, які перетворюють будь-який браузер або додаток на ціль збереження в один клік. Весь стек — це єдиний PHP-контейнер з JSON-файлом, що його підтримує — резервні копії — це копія одного файлу.
Ключові характеристики Shaarli
Сховище плоских файлів
Закладки зберігаються в єдиному сховищі даних PHP без необхідності встановлювати, налаштовувати чи створювати резервні копії сервера баз даних — скопіюйте файл, і ви отримаєте свій архів.
Зворотна хронологічна стрічка
Кожна закладка, нотатка або допис у мікроблозі потрапляє в одну акуратну хронологію з тегами, повнотекстовим пошуком та елементами керування конфіденційністю для кожного посилання.
RSS та Atom стрічки
Вбудовані RSS- та Atom-стрічки перетворюють ваш Shaarli на публічний блог посилань або приватне джерело для читання стрічок — працює з будь-яким додатком для читання.
Букмарклет і REST API
Зберігайте посилання з будь-якого браузера за допомогою вбудованого букмарклету або надсилайте з мобільних та десктопних застосунків, використовуючи типізований REST API.
Нотатки Markdown
Пишіть довші нотатки та мікроблог-дописи у Markdown поряд із закладками, з необов'язковою публічною видимістю для поширення.
Компактний розмір
Окремий PHP-контейнер без сервера баз даних комфортно працює на найменших планах VPS, не конкуруючи з іншими програмами за ресурси.
Чому варто запускати Shaarli у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.