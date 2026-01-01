LobeChat — це досконалий фреймворк для чату зі ШІ з відкритим вихідним кодом, який має понад 75 000 зірок на GitHub і забезпечує досвід, подібний до ChatGPT, дозволяючи підключатися до будь-якого постачальника LLM, якого ви оберете. Він підтримує OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama та десятки інших — все з єдиного інтерфейсу з керуванням розмовами, плагінами, завантаженням файлів та голосовою підтримкою.

Самостійний хостинг LobeChat означає, що ваші ключі API залишаються у вашій власній інфраструктурі, дані розмов ніколи не реєструються сторонньою платформою, а код доступу зберігає ваш екземпляр приватним. Легка архітектура лише для клієнта не потребує бази даних, ефективно працюючи поряд з іншими сервісами на тому ж VPS.