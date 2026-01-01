Розгорніть LobeChat в один клік.
Сучасний інтерфейс чату ШІ з відкритим вихідним кодом, що підтримує OpenAI, Anthropic, Ollama та 20+ інших постачальників LLM.
Виберіть тариф VPS для LobeChat
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LobeChat
LobeChat — це досконалий фреймворк для чату зі ШІ з відкритим вихідним кодом, який має понад 75 000 зірок на GitHub і забезпечує досвід, подібний до ChatGPT, дозволяючи підключатися до будь-якого постачальника LLM, якого ви оберете. Він підтримує OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama та десятки інших — все з єдиного інтерфейсу з керуванням розмовами, плагінами, завантаженням файлів та голосовою підтримкою.
Самостійний хостинг LobeChat означає, що ваші ключі API залишаються у вашій власній інфраструктурі, дані розмов ніколи не реєструються сторонньою платформою, а код доступу зберігає ваш екземпляр приватним. Легка архітектура лише для клієнта не потребує бази даних, ефективно працюючи поряд з іншими сервісами на тому ж VPS.
Ключові характеристики LobeChat
20+ LLM постачальників
Підключайтеся до OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama та інших без перемикання між програмами або керування окремими інтерфейсами.
Екосистема плагінів
Розширте чат за допомогою веб-пошуку, виконання коду, генерації зображень та інших можливостей через вбудовану систему плагінів.
Підтримка файлів і бачення
Завантажуйте документи та зображення для аналізу візуальними моделями безпосередньо в розмові.
Налаштовані помічники ШІ
Створюйте багаторазові ШІ-персони з налаштованими системними підказками та параметрами моделі для конкретних завдань або робочих процесів.
Голосові взаємодії
Використовуйте текст у мовлення та мовлення в текст для розмов без допомоги рук з будь-яким підключеним постачальником великих мовних моделей.
Чому варто запускати LobeChat у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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