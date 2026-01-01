Встановіть Wallabag в один клік.
Самостійно розміщений сервіс для відкладеного читання, який зберігає та очищає веб-статті для читання офлайн без відволікань.
Виберіть тариф VPS для Wallabag
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Wallabag
Wallabag — це самостійний застосунок для відкладеного читання, який зберігає вебстатті та видаляє рекламу, навігацію й зайвий вміст, представляючи лише текст та зображення для чистого, сфокусованого читання. Він працює як приватна альтернатива Pocket та Instapaper з повною підтримкою офлайн-режиму.
Самостійний хостинг Wallabag на VPS означає, що ваш список для читання та архів статей зберігаються на вашій власній інфраструктурі без доступу третіх сторін. Розширення для браузерів Chrome та Firefox дозволяють зберігати статті одним кліком, тоді як мобільні застосунки для iOS та Android забезпечують офлайн-читання в дорозі. Імпорт з Pocket та Instapaper робить міграцію простою.
Ключові характеристики Wallabag
Чисте читання статей
Wallabag витягує вміст статті та видаляє рекламу, навігацію та відволікаючі елементи для чистого, сфокусованого читання.
Офлайн-доступ
Збережені статті синхронізуються з мобільними додатками для iOS та Android, що дозволяє читати без підключення до інтернету.
Розширення браузерів
Зберігайте статті з Chrome та Firefox одним натисканням за допомогою офіційного розширення Wallabag для браузера.
Тегування і пошук
Упорядковуйте збережені статті за допомогою тегів і миттєво знаходьте будь-що, використовуючи повнотекстовий пошук по всьому вашому архіву для читання.
Імпортувати з Pocket
Перенесіть існуючий список для читання з Pocket або Instapaper до Wallabag, не втративши жодної збереженої статті.
Чому варто запускати Wallabag у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.