Wallabag — це самостійний застосунок для відкладеного читання, який зберігає вебстатті та видаляє рекламу, навігацію й зайвий вміст, представляючи лише текст та зображення для чистого, сфокусованого читання. Він працює як приватна альтернатива Pocket та Instapaper з повною підтримкою офлайн-режиму.

Самостійний хостинг Wallabag на VPS означає, що ваш список для читання та архів статей зберігаються на вашій власній інфраструктурі без доступу третіх сторін. Розширення для браузерів Chrome та Firefox дозволяють зберігати статті одним кліком, тоді як мобільні застосунки для iOS та Android забезпечують офлайн-читання в дорозі. Імпорт з Pocket та Instapaper робить міграцію простою.