Встановіть Jelly-Clipper в один клік.
Самостійно розміщений супутній застосунок для Jellyfin, який створює, поширює та керує відеокліпами з вашої медіатеки.
Виберіть тариф VPS для Jelly-Clipper
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jelly-Clipper
Jelly-Clipper — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом для Jellyfin, який перетворює будь-який момент у вашій медіатеці на кліп, яким можна поділитися. Вставте URL-адресу відео Jellyfin, виберіть початкову та кінцеву точки, і Jelly-Clipper створить постійний кліп, що зберігається поруч із вашою бібліотекою та доступний кожному автентифікованому користувачеві Jellyfin на вашому екземплярі.
Самостійне розміщення Jelly-Clipper на VPS зберігає кліпи, завантажені вихідні файли та базу даних SQLite на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без завантажень сторонніми особами, без публічних сервісів обміну та із запланованим завданням cron, яке автоматично звільняє сховище шляхом видалення кешованих оригіналів, старших за ваш період зберігання.
Ключові характеристики Jelly-Clipper
Обрізка за URL
Вставте URL-адресу відео Jellyfin та визначте початкову й кінцеву мітки часу, щоб створити кліп, не виходячи з браузера.
Автентифікація Jellyfin
Використовує облікові записи користувачів Jellyfin, щоб лише учасники вашого екземпляра Jellyfin могли переглядати, створювати або керувати кліпами.
Постійна бібліотека кліпів
Збережені кліпи зберігаються необмежений час у кожному профілі користувача, а посилання для спільного доступу до них доступні для решти екземпляра.
Розумне локальне відтворення
Виявляє, коли оригінальний медіафайл змонтовано локально, і відтворює його безпосередньо, щоб уникнути непотрібних завантажень або перекодувань.
Автоматизоване очищення
Настроювана задача cron видаляє завантажені вихідні файли після закінчення періоду зберігання, щоб обсяг відео залишався під контролем.
Чому варто запускати Jelly-Clipper у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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