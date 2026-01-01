Jelly-Clipper — це веб-додаток з відкритим вихідним кодом для Jellyfin, який перетворює будь-який момент у вашій медіатеці на кліп, яким можна поділитися. Вставте URL-адресу відео Jellyfin, виберіть початкову та кінцеву точки, і Jelly-Clipper створить постійний кліп, що зберігається поруч із вашою бібліотекою та доступний кожному автентифікованому користувачеві Jellyfin на вашому екземплярі.

Самостійне розміщення Jelly-Clipper на VPS зберігає кліпи, завантажені вихідні файли та базу даних SQLite на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без завантажень сторонніми особами, без публічних сервісів обміну та із запланованим завданням cron, яке автоматично звільняє сховище шляхом видалення кешованих оригіналів, старших за ваш період зберігання.