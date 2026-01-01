Langfuse — це інженерна платформа LLM з відкритим кодом, яка надає командам повну видимість їхніх ШІ-додатків. Вона фіксує детальні трасування кожного виклику LLM, операції пошуку та дії агента, що спрощує налагодження збоїв, вимірювання затримки та розуміння витрат у всьому вашому конвеєрі ШІ. Завдяки інтеграціям для LangChain, LlamaIndex, Haystack та прямим SDK для Python і TypeScript, Langfuse працює практично з кожним фреймворком ШІ та постачальником моделей.

Самостійне розміщення Langfuse зберігає всі дані вашої програми — підказки, вхідні дані моделі, вихідні дані та результати оцінки — на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Це важливо, коли ваші ШІ-додатки обробляють конфіденційні документи, дані клієнтів або власну бізнес-логіку, яка не може залишати ваше середовище.