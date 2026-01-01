Розгорніть Langfuse в один клік.
Open-source інженерна платформа LLM для відстеження, оцінки та покращення ШІ-застосунків у робочому середовищі.
Виберіть тариф VPS для Langfuse
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Langfuse
Langfuse — це інженерна платформа LLM з відкритим кодом, яка надає командам повну видимість їхніх ШІ-додатків. Вона фіксує детальні трасування кожного виклику LLM, операції пошуку та дії агента, що спрощує налагодження збоїв, вимірювання затримки та розуміння витрат у всьому вашому конвеєрі ШІ. Завдяки інтеграціям для LangChain, LlamaIndex, Haystack та прямим SDK для Python і TypeScript, Langfuse працює практично з кожним фреймворком ШІ та постачальником моделей.
Самостійне розміщення Langfuse зберігає всі дані вашої програми — підказки, вхідні дані моделі, вихідні дані та результати оцінки — на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Це важливо, коли ваші ШІ-додатки обробляють конфіденційні документи, дані клієнтів або власну бізнес-логіку, яка не може залишати ваше середовище.
Ключові характеристики Langfuse
Розподілене трасування
Зафіксуйте повне дерево виконання кожного виклику LLM, використання інструментів, отримання даних та кроку агента, щоб точно визначити збої та вузькі місця затримки.
Управління підказок
Створюйте версії та співпрацюйте над підказками в одному місці, з кешуванням на стороні сервера, щоб мінімізувати затримку моделі у всіх розгортаннях.
Оцінювальні конвеєри
Оцінюйте відповіді, використовуючи LLM як суддю, відгуки користувачів або ручне маркування, щоб систематично вимірювати та покращувати якість результатів.
Управління наборами даних
Створюйте тестові набори та бенчмарки з виробничих трас для перевірки змін перед розгортанням оновлених підказок або моделей.
Майданчик LLM
Інтерактивно тестуйте та порівнюйте конфігурації промптів з будь-якою підтримуваною моделлю, не торкаючись коду програми.
Інтеграції Фреймворку
Нативні інтеграції з LangChain, LlamaIndex, Haystack та 100+ LLM через LiteLLM для простої інструментації.
Чому варто запускати Langfuse у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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