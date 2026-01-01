OrangeHRM — це повністю відкрита платформа для управління людськими ресурсами, яку використовують тисячі організацій по всьому світу. Вона охоплює повний життєвий цикл HR — від обліку співробітників та управління відпустками до оцінки ефективності, процесів найму та обліку робочого часу — в одній самостійно розміщеній програмі.

Розміщення OrangeHRM на власному VPS зберігає всі дані співробітників, інформацію про заробітну плату та HR-записи під вашим прямим контролем без плати за SaaS за кожного користувача. Ви отримуєте повний доступ до бази даних для створення власних звітів та інтеграцій, зберігаючи повне право власності на конфіденційні дані персоналу.