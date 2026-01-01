Розгорніть OrangeHRM в один клік.
Система управління людськими ресурсами з відкритим кодом для управління співробітниками, відпустками, найманням та кадровими робочими процесами.
Виберіть тариф VPS для OrangeHRM
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OrangeHRM
OrangeHRM — це повністю відкрита платформа для управління людськими ресурсами, яку використовують тисячі організацій по всьому світу. Вона охоплює повний життєвий цикл HR — від обліку співробітників та управління відпустками до оцінки ефективності, процесів найму та обліку робочого часу — в одній самостійно розміщеній програмі.
Розміщення OrangeHRM на власному VPS зберігає всі дані співробітників, інформацію про заробітну плату та HR-записи під вашим прямим контролем без плати за SaaS за кожного користувача. Ви отримуєте повний доступ до бази даних для створення власних звітів та інтеграцій, зберігаючи повне право власності на конфіденційні дані персоналу.
Ключові характеристики OrangeHRM
Управління співробітниками
Ведіть централізований каталог співробітників з історією роботи, документами, кваліфікаціями та організаційною структурою в одному місці.
Відсутність і присутність
Керуйте правами на відпустку, процесами погодження, календарями свят та обліком відвідуваності для всього колективу.
Модуль рекрутингу
Відстежуйте вакансії, заявки кандидатів, етапи співбесід та рішення про найм без окремого інструменту ATS.
Відгуки про продуктивність
Проводьте структуровані цикли оцінювання з встановленням цілей, 360-градусним зворотним зв'язком та настроюваними робочими процесами огляду.
Час і відстеження проєктів
Реєструйте табелі обліку робочого часу за проєктами та клієнтами, з процесами затвердження та експортованими звітами для виставлення рахунків або розрахунку заробітної плати.
Чому варто запускати OrangeHRM у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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