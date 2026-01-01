Розгорніть RetroAssembly в один клік.
Самохостингова бібліотека ретро-ігор та браузерний емулятор, що підтримує понад 25 класичних консолей з автоматичними обкладинками та станами збереження.
Виберіть тариф VPS для RetroAssembly
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою RetroAssembly
RetroAssembly — це веб-застосунок для самостійного розміщення, який перетворює ваш браузер на персональний ігровий автомат для ретроігор. Завантажуйте свою колекцію ROM-файлів і грайте в ігри з понад 25 класичних платформ — включно з NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade та Atari — безпосередньо в браузері без необхідності встановлення плагінів чи завантажень.
Платформа автоматично отримує обкладинки та метадані ігор, щоб ваша бібліотека виглядала як справжня колекція, а не просто список файлів. Збереження станів, перемотування ігрового процесу, шейдерні ефекти в ретро-стилі та екранні мобільні контролери — все це вбудовано. Самостійне розміщення зберігає вашу колекцію ROM-файлів на вашому власному сервері, роблячи її приватною та доступною лише для створених вами облікових записів.
Ключові характеристики RetroAssembly
25+ Підтримка консолей
Грайте в ігри з NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan та багатьох інших платформ у браузері.
Автоматичне розпізнавання витворів мистецтва
Обкладинки коробок та метадані ігор автоматично завантажуються, щоб ваша бібліотека відображала насичені візуальні елементи замість простих назв файлів.
Зберегти стани та відмотати
Зберігайте та відновлюйте прогрес у будь-який момент, з автоматичними знімками стану та перемотуванням ігрового процесу на підтримуваних емуляторах.
Оптимізовані під мобільні елементи керування
Вбудований екранний віртуальний контролер дозволяє легко грати на телефонах і планшетах без фізичного геймпада.
Ретро візуальні шейдери
Додаткові ефекти ЕПТ та інших шейдерів відтворюють вигляд оригінальних апаратних дисплеїв для більш автентичного досвіду.
Чому варто запускати RetroAssembly у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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