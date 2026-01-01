RetroAssembly — це веб-застосунок для самостійного розміщення, який перетворює ваш браузер на персональний ігровий автомат для ретроігор. Завантажуйте свою колекцію ROM-файлів і грайте в ігри з понад 25 класичних платформ — включно з NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade та Atari — безпосередньо в браузері без необхідності встановлення плагінів чи завантажень.

Платформа автоматично отримує обкладинки та метадані ігор, щоб ваша бібліотека виглядала як справжня колекція, а не просто список файлів. Збереження станів, перемотування ігрового процесу, шейдерні ефекти в ретро-стилі та екранні мобільні контролери — все це вбудовано. Самостійне розміщення зберігає вашу колекцію ROM-файлів на вашому власному сервері, роблячи її приватною та доступною лише для створених вами облікових записів.