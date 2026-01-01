Faraday — це платформа для управління вразливостями корпоративного рівня, яка надає командам безпеки єдиний робочий простір для виявлення, відстеження та усунення вразливостей по всій їхній інфраструктурі. Вона інтегрується з понад 80 інструментами безпеки, автоматично імпортуючи та нормалізуючи дані сканування з різних сканерів та фреймворків тестування, щоб команди могли зосередитися на аналізі, а не на ручній обробці даних.

Самостійне розміщення Faraday на вашому VPS гарантує, що конфіденційні результати безпеки та аудиторські сліди залишаються під вашим повним контролем — відповідаючи суворим вимогам відповідності щодо обробки даних про вразливості, водночас надаючи корпоративні можливості без повторюваних витрат на хмарні платформи.