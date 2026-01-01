Встановлення Faraday в один клік.
Платформа для управління вразливостями з відкритим кодом, яка централізує виявлені проблеми безпеки та спрощує їх усунення для команд безпеки.
Виберіть тариф VPS для Faraday
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Faraday
Faraday — це платформа для управління вразливостями корпоративного рівня, яка надає командам безпеки єдиний робочий простір для виявлення, відстеження та усунення вразливостей по всій їхній інфраструктурі. Вона інтегрується з понад 80 інструментами безпеки, автоматично імпортуючи та нормалізуючи дані сканування з різних сканерів та фреймворків тестування, щоб команди могли зосередитися на аналізі, а не на ручній обробці даних.
Самостійне розміщення Faraday на вашому VPS гарантує, що конфіденційні результати безпеки та аудиторські сліди залишаються під вашим повним контролем — відповідаючи суворим вимогам відповідності щодо обробки даних про вразливості, водночас надаючи корпоративні можливості без повторюваних витрат на хмарні платформи.
Ключові характеристики Faraday
80+ Інтеграцій інструментів
Автоматично імпортує та нормалізує дані про вразливості зі стандартних для галузі сканерів та фреймворків для тестування, усуваючи ручне агрегування даних.
Командна співпраця
Багатокористувацькі робочі простори з контролем доступу на основі ролей дозволяють командам безпеки співпрацювати над оцінками та відстежувати відповідальність за усунення недоліків у реальному часі.
Пріоритизація ризиків
Вбудований механізм оцінювання ризиків та пріоритизації допомагає командам зосередити зусилля з усунення на вразливостях, які становлять найбільшу реальну загрозу.
Звітність про відповідність
Настроювані шаблони звітів та журнали аудиту допомагають фахівцям з комплаєнсу демонструвати покращення стану безпеки та відповідати нормативним вимогам.
RESTful API
Повний REST API забезпечує інтеграцію з конвеєрами CI/CD та інструментами SIEM, дозволяючи командам DevSecOps автоматизувати відстеження вразливостей протягом SDLC.
Чому варто запускати Faraday у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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