OMERO — це платформа для керування даними Open Microscopy Environment, створена для дослідницьких лабораторій, які працюють з багатовимірними біозображувальними даними. Вона імпортує мікроскопічні зображення з понад 150 пропрієтарних форматів файлів через Bio-Formats, зберігає їх у репозиторії з можливістю запитів та надає до них доступ через веб-переглядач, який обробляє канали, покадрову зйомку та Z-стеки без пропрієтарного програмного забезпечення.

Самостійне розміщення OMERO на вашому VPS надає лабораторним групам повний контроль над необробленими даними зображень, анотаціями та дозволами доступу, об'єднуючи серверний компонент OMERO.server, клієнтський компонент OMERO.web та репозиторій PostgreSQL в одному розгортанні.