Розгорнути OMERO в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для керування даними зображень для наукової мікроскопії з багатовимірним веб-переглядачем.
Виберіть тариф VPS для OMERO
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OMERO
OMERO — це платформа для керування даними Open Microscopy Environment, створена для дослідницьких лабораторій, які працюють з багатовимірними біозображувальними даними. Вона імпортує мікроскопічні зображення з понад 150 пропрієтарних форматів файлів через Bio-Formats, зберігає їх у репозиторії з можливістю запитів та надає до них доступ через веб-переглядач, який обробляє канали, покадрову зйомку та Z-стеки без пропрієтарного програмного забезпечення.
Самостійне розміщення OMERO на вашому VPS надає лабораторним групам повний контроль над необробленими даними зображень, анотаціями та дозволами доступу, об'єднуючи серверний компонент OMERO.server, клієнтський компонент OMERO.web та репозиторій PostgreSQL в одному розгортанні.
Ключові характеристики OMERO
Багатовимірний переглядач
Переглядайте Z-стеки, таймлапс-послідовності та багатоканальні знімки безпосередньо в браузері, не встановлюючи настільне програмне забезпечення для мікроскопії.
Імпорт Bio-Formats
Імпортуйте зображення з понад 150 власних мікроскопічних форматів та зберігайте оригінальні метадані за допомогою вбудованої бібліотеки Bio-Formats.
Групи та дозволи
Об'єднуйте дослідників у групи для співпраці з дозволами лише для читання, для читання та анотування, або для читання та запису для спільних наборів даних та проєктів.
Анотації та теги
Прикріплюйте теги, рейтинги, коментарі, пари ключ-значення та файлові вкладення до зображень, щоб експериментальний контекст залишався пов'язаним з необробленими даними.
Скрипти та API
Автоматизуйте конвеєри аналізу за допомогою API Python, Java та MATLAB або запускайте серверні скрипти OMERO.scripts для цілих наборів даних.
Чому варто запускати OMERO у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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