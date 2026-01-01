Dozzle — це веб-інтерфейс без налаштування для моніторингу журналів контейнерів Docker у реальному часі. Він автоматично виявляє кожен контейнер на хості та передає їхній вивід безпосередньо до чистого, адаптивного інтерфейсу браузера — без агентів журналювання, без зовнішнього сховища, без налаштування, окрім монтування сокета Docker.

Розробники використовують його для одночасного спостереження за кількома сервісами під час налагодження, тоді як оператори покладаються на нього для швидкого реагування на інциденти. Потужний пошук і фільтрація дозволяють легко виділити потрібні рядки журналу, не виходячи з браузера. Завдяки мінімальному використанню ресурсів і відсутності залежностей від баз даних, Dozzle комфортно працює поряд з виробничими навантаженнями на будь-якому VPS.