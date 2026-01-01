Розгорнути Dozzle в один клік.
Полегшений вебінтерфейс для перегляду журналів контейнерів Docker в режимі реального часу з миттєвим виявленням контейнерів і без налаштування.
Виберіть тариф VPS для Dozzle
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dozzle
Dozzle — це веб-інтерфейс без налаштування для моніторингу журналів контейнерів Docker у реальному часі. Він автоматично виявляє кожен контейнер на хості та передає їхній вивід безпосередньо до чистого, адаптивного інтерфейсу браузера — без агентів журналювання, без зовнішнього сховища, без налаштування, окрім монтування сокета Docker.
Розробники використовують його для одночасного спостереження за кількома сервісами під час налагодження, тоді як оператори покладаються на нього для швидкого реагування на інциденти. Потужний пошук і фільтрація дозволяють легко виділити потрібні рядки журналу, не виходячи з браузера. Завдяки мінімальному використанню ресурсів і відсутності залежностей від баз даних, Dozzle комфортно працює поряд з виробничими навантаженнями на будь-якому VPS.
Ключові характеристики Dozzle
Потік журналів у реальному часі
Передає вивід контейнера в реальному часі безпосередньо в браузер з автопрокруткою, щоб ви бачили нові рядки журналу, як тільки вони записуються.
Миттєве виявлення контейнерів
Автоматично виявляє всі запущені контейнери на хості — не потрібно ручної конфігурації для початку перегляду журналів.
Пошук і фільтрація
Шукайте вміст журналів за ключовим словом або фільтруйте за назвою контейнера та діапазоном часу, щоб швидко виявити помилки та відповідні події.
Багатоконтейнерний перегляд
Моніторте кілька сервісів поруч в одному вікні браузера, зменшуючи перемикання контексту під час сеансів налагодження.
Відсутність зовнішніх залежностей
Потрібен лише сокет Docker — без бази даних, без пересилача журналів і без агентських процесів, що споживають додаткові ресурси.
Чому варто запускати Dozzle у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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