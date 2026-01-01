Розгорніть Jellystat в один клік.
Панель статистики та аналітики з відкритим кодом для медіасервера Jellyfin з детальним відстеженням відтворення та аналітикою користувачів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Jellystat
Jellystat – це open-source застосунок для статистики, створений спеціально для медіасервера Jellyfin, наслідуючи стиль аналітики Tautulli для Plex. Він підключається до API вашого сервера Jellyfin і безперервно збирає дані про відтворення, активність користувачів та інформацію про бібліотеку, представляючи все це за допомогою інтерактивних діаграм та детальних панелей моніторингу для кожного користувача.
Самостійний хостинг Jellystat на VPS зберігає вашу історію переглядів та аналітику сервера повністю під вашим контролем, без сторонніх служб відстеження. Вбудована база даних PostgreSQL зберігає історичні дані про відтворення під час оновлень контейнера, а вбудована система резервного копіювання зберігає вашу статистику та конфігурацію, щоб аналітика витримала оновлення та міграції без ручного експорту.
Ключові характеристики Jellystat
Відстеження відтворення
Кожен потік Jellyfin записується з даними про користувача, елемент, пристрій та тривалість перегляду, щоб ви мали повну історію активності медіасервера.
Аналітика активності користувачів
Панелі користувачів відображають час перегляду, улюблений контент та моделі перегляду для домогосподарства, забезпечуючи прозору деталізацію використання медіа.
Статистика бібліотеки
Детальні розбивки фільмів, серіалів та іншого контенту за жанром, кодеком та роздільною здатністю розкривають структуру вашої медіатеки.
Вбудовані резервні копії
Резервне копіювання та відновлення в один клік для бази даних Jellystat зберігає вашу історичну статистику в безпеці під час оновлень, міграцій та змін хоста.
Безпечна аутентифікація
Вхід на основі JWT захищає панель аналітики від публічного доступу, не покладаючись на облікові записи користувачів Jellyfin для входу.
Чому варто запускати Jellystat у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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