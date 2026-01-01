Jellystat – це open-source застосунок для статистики, створений спеціально для медіасервера Jellyfin, наслідуючи стиль аналітики Tautulli для Plex. Він підключається до API вашого сервера Jellyfin і безперервно збирає дані про відтворення, активність користувачів та інформацію про бібліотеку, представляючи все це за допомогою інтерактивних діаграм та детальних панелей моніторингу для кожного користувача.

Самостійний хостинг Jellystat на VPS зберігає вашу історію переглядів та аналітику сервера повністю під вашим контролем, без сторонніх служб відстеження. Вбудована база даних PostgreSQL зберігає історичні дані про відтворення під час оновлень контейнера, а вбудована система резервного копіювання зберігає вашу статистику та конфігурацію, щоб аналітика витримала оновлення та міграції без ручного експорту.