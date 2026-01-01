Розгорніть Remark42 в один клік.
Орієнтована на конфіденційність система коментування з відкритим вихідним кодом для блогів та вебсайтів — легка альтернатива Disqus, що розміщується самостійно.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Remark42
Remark42 — це легкий рушій коментарів з відкритим вихідним кодом для блогів та вебсайтів, розроблений як альтернатива Disqus, Facebook Comments та іншим комерційним платформам для коментарів, що поважає конфіденційність. Написаний на Go для низького споживання пам'яті та високої паралельності, він вбудовується за допомогою одного фрагмента JavaScript на будь-який вебсайт — статичний HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js або будь-який інший фреймворк — щоб додати обговорення у вигляді гілок без відстеження відвідувачів або показу реклами.
Самостійний хостинг Remark42 на вашому VPS зберігає кожен коментар читача, голос та обліковий запис у вашій інфраструктурі, замість того, щоб їх видобувала стороння SaaS-платформа для рекламних даних. Компактний стек працює в одному контейнері з вбудованим сховищем BoltDB — окрема база даних або кеш не потрібні.
Ключові характеристики Remark42
Просте вбудовування
Додайте єдиний фрагмент JavaScript на будь-який вебсайт, щоб додати коментарі з гілками — працює зі статичними сайтами, блогами та будь-яким фреймворком, що підтримує власний HTML.
Багатопровайдерний OAuth
Відвідувачі входять за допомогою Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, або через анонімну автентифікацію чи автентифікацію за посиланням на електронну пошту.
Конфіденційність
Без пікселів відстеження, без сторонніх файлів cookie, без профілювання поведінки — Remark42 зберігає лише те, що необхідно для відображення коментарів та сповіщень.
Markdown і потоки
Повна підтримка Markdown, включно з блоками коду, вкладеними відповідями, голосуванням та редагуванням/видаленням з настроюваними часовими вікнами.
Інструменти модерації
Вбудовані інструменти адміністратора для масової модерації, блокування IP-адрес, фільтрації нецензурної лексики, пошуку коментарів та сповіщень електронною поштою/Telegram про нові коментарі.
Бекап та експорт
Компактне сховище BoltDB з автоматичним щоденним резервним копіюванням, імпортер для коментарів Disqus та WordPress, та експорт у JSON для міграції.
Чому варто запускати Remark42 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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