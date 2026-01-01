Remark42 — це легкий рушій коментарів з відкритим вихідним кодом для блогів та вебсайтів, розроблений як альтернатива Disqus, Facebook Comments та іншим комерційним платформам для коментарів, що поважає конфіденційність. Написаний на Go для низького споживання пам'яті та високої паралельності, він вбудовується за допомогою одного фрагмента JavaScript на будь-який вебсайт — статичний HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js або будь-який інший фреймворк — щоб додати обговорення у вигляді гілок без відстеження відвідувачів або показу реклами.

Самостійний хостинг Remark42 на вашому VPS зберігає кожен коментар читача, голос та обліковий запис у вашій інфраструктурі, замість того, щоб їх видобувала стороння SaaS-платформа для рекламних даних. Компактний стек працює в одному контейнері з вбудованим сховищем BoltDB — окрема база даних або кеш не потрібні.