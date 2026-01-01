Знижка до 68% на Yaade

Розгорнути Yaade в один клік.

Відкрите, самостійно розміщене середовище для спільної розробки API, створене для команд, які цінують конфіденційність даних.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Yaade в один клік.

Виберіть тариф VPS для Yaade

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Yaade

Yaade — це середовище розробки API з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, розроблене як альтернатива хмарним API-клієнтам, що надає пріоритет конфіденційності. На відміну від розміщених інструментів, які зберігають ваші колекції API та секрети на сторонніх серверах, Yaade зберігає всі дані на вашій власній інфраструктурі — включаючи облікові дані, токени та історію запитів.

Команди можуть безпечно обмінюватися колекціями API, керувати кількома середовищами, запускати скрипти JavaScript як завдання cron або через API, та імпортувати з OpenAPI або Postman. Завдяки вбудованій підтримці кількох користувачів, токенам доступу, автентифікації OAuth2/OIDC та файловій базі даних H2, що не потребує додаткового налаштування, Yaade є достатньо легким для одного розробника, але водночас достатньо потужним для всієї інженерної команди.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Yaade

Спільні колекції

Діліться колекціями API з усією командою, надаючи доступ на основі ролей, щоб кожен працював з єдиним джерелом правди без копіювання та вставлення запитів.

Багатосередовищна підтримка

Визначте окремі середовища для розробки, тестування та робочого середовища, потім миттєво перемикайте контекст без ручного оновлення URL-адрес або токенів.

Вбудований скриптинг

Пишіть JavaScript-скрипти для автоматизації робочих процесів API, запускайте тести або об'єднуйте запити в ланцюжок — і плануйте їх як завдання cron або запускайте їх через вбудований API.

Імпорт OpenAPI та Postman

Імпортуйте наявні колекції зі специфікацій OpenAPI або експортів Postman, щоб перенести вашу команду без створення бібліотек запитів з нуля.

Автентифікація OAuth2 та OIDC

Інтегруйтеся із зовнішніми постачальниками ідентифікації, використовуючи OAuth2 та OIDC, щоб ваша команда входила в систему за допомогою наявних корпоративних облікових даних замість керування окремими обліковими записами.

Без налаштування бази даних

Yaade використовує вбудовану файлову базу даних H2, тому немає окремих контейнерів баз даних для налаштування — просто запустіть контейнер, і ваші дані зберігатимуться автоматично.

Чому варто запускати Yaade у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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