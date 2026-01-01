Yaade — це середовище розробки API з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, розроблене як альтернатива хмарним API-клієнтам, що надає пріоритет конфіденційності. На відміну від розміщених інструментів, які зберігають ваші колекції API та секрети на сторонніх серверах, Yaade зберігає всі дані на вашій власній інфраструктурі — включаючи облікові дані, токени та історію запитів.

Команди можуть безпечно обмінюватися колекціями API, керувати кількома середовищами, запускати скрипти JavaScript як завдання cron або через API, та імпортувати з OpenAPI або Postman. Завдяки вбудованій підтримці кількох користувачів, токенам доступу, автентифікації OAuth2/OIDC та файловій базі даних H2, що не потребує додаткового налаштування, Yaade є достатньо легким для одного розробника, але водночас достатньо потужним для всієї інженерної команди.