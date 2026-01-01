Розгорнути Yaade в один клік.
Відкрите, самостійно розміщене середовище для спільної розробки API, створене для команд, які цінують конфіденційність даних.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Yaade
Yaade — це середовище розробки API з відкритим вихідним кодом, що розміщується самостійно, розроблене як альтернатива хмарним API-клієнтам, що надає пріоритет конфіденційності. На відміну від розміщених інструментів, які зберігають ваші колекції API та секрети на сторонніх серверах, Yaade зберігає всі дані на вашій власній інфраструктурі — включаючи облікові дані, токени та історію запитів.
Команди можуть безпечно обмінюватися колекціями API, керувати кількома середовищами, запускати скрипти JavaScript як завдання cron або через API, та імпортувати з OpenAPI або Postman. Завдяки вбудованій підтримці кількох користувачів, токенам доступу, автентифікації OAuth2/OIDC та файловій базі даних H2, що не потребує додаткового налаштування, Yaade є достатньо легким для одного розробника, але водночас достатньо потужним для всієї інженерної команди.
Ключові характеристики Yaade
Спільні колекції
Діліться колекціями API з усією командою, надаючи доступ на основі ролей, щоб кожен працював з єдиним джерелом правди без копіювання та вставлення запитів.
Багатосередовищна підтримка
Визначте окремі середовища для розробки, тестування та робочого середовища, потім миттєво перемикайте контекст без ручного оновлення URL-адрес або токенів.
Вбудований скриптинг
Пишіть JavaScript-скрипти для автоматизації робочих процесів API, запускайте тести або об'єднуйте запити в ланцюжок — і плануйте їх як завдання cron або запускайте їх через вбудований API.
Імпорт OpenAPI та Postman
Імпортуйте наявні колекції зі специфікацій OpenAPI або експортів Postman, щоб перенести вашу команду без створення бібліотек запитів з нуля.
Автентифікація OAuth2 та OIDC
Інтегруйтеся із зовнішніми постачальниками ідентифікації, використовуючи OAuth2 та OIDC, щоб ваша команда входила в систему за допомогою наявних корпоративних облікових даних замість керування окремими обліковими записами.
Без налаштування бази даних
Yaade використовує вбудовану файлову базу даних H2, тому немає окремих контейнерів баз даних для налаштування — просто запустіть контейнер, і ваші дані зберігатимуться автоматично.
Чому варто запускати Yaade у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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