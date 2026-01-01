OpenSearch – це керований спільнотою пошуково-аналітичний комплекс з відкритим вихідним кодом, створений на основі Elasticsearch 7.10.2 для підтримки справді відкритої альтернативи за ліцензією Apache 2.0. Він забезпечує повнотекстовий пошук, аналіз даних журналів та подій, моніторинг продуктивності додатків та аналітику безпеки завдяки розподіленій, масштабованій архітектурі — і все це без обмежень пропрієтарного ліцензування.

Цей шаблон розгортає OpenSearch та OpenSearch Dashboards з увімкненою автентифікацією, надаючи вам повноцінну пошукову платформу з першого дня. Самостійний хостинг означає, що всі індексовані дані та пошукові запити залишаються на вашій власній інфраструктурі, що є важливим для організацій з вимогами щодо резидентності даних або тих, що обробляють конфіденційну інформацію. Примітка: потрібно щонайменше 4 ГБ ОЗП і 2–5 хвилин для початкового запуску.