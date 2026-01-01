Розгорнути OpenSearch в один клік.
Пошуковий та аналітичний рушій з ліцензією Apache 2.0 та OpenSearch Dashboards для візуалізації даних та аналізу логів.
Виберіть тариф VPS для OpenSearch
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenSearch
OpenSearch – це керований спільнотою пошуково-аналітичний комплекс з відкритим вихідним кодом, створений на основі Elasticsearch 7.10.2 для підтримки справді відкритої альтернативи за ліцензією Apache 2.0. Він забезпечує повнотекстовий пошук, аналіз даних журналів та подій, моніторинг продуктивності додатків та аналітику безпеки завдяки розподіленій, масштабованій архітектурі — і все це без обмежень пропрієтарного ліцензування.
Цей шаблон розгортає OpenSearch та OpenSearch Dashboards з увімкненою автентифікацією, надаючи вам повноцінну пошукову платформу з першого дня. Самостійний хостинг означає, що всі індексовані дані та пошукові запити залишаються на вашій власній інфраструктурі, що є важливим для організацій з вимогами щодо резидентності даних або тих, що обробляють конфіденційну інформацію. Примітка: потрібно щонайменше 4 ГБ ОЗП і 2–5 хвилин для початкового запуску.
Ключові характеристики OpenSearch
Повнотекстовий пошук
Розширений DSL запитів з оцінкою релевантності, фасетною навігацією та індексуванням у реальному часі для швидких, точних результатів пошуку.
OpenSearch Dashboards
Вбудований шар візуалізації дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі, виконувати запити та досліджувати дані без додаткових інструментів.
Аналітика логів
Збирайте та аналізуйте логи додатків та інфраструктури в режимі реального часу для виявлення аномалій та швидшого усунення інцидентів.
Ліцензія Apache 2.0
Без комерційних обмежень чи несподіваних змін ліцензії — використовуйте, змінюйте та розповсюджуйте OpenSearch вільно.
Виявлення аномалій
Вбудоване виявлення аномалій на основі ШІ та настроюване сповіщення допомагають виявляти проблеми до того, як користувачі повідомлять про них.
Чому варто запускати OpenSearch у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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