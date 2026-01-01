Знижка до 68% на OpenSearch

Розгорнути OpenSearch в один клік.

Пошуковий та аналітичний рушій з ліцензією Apache 2.0 та OpenSearch Dashboards для візуалізації даних та аналізу логів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
389/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути OpenSearch в один клік.

Виберіть тариф VPS для OpenSearch

Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OpenSearch

OpenSearch – це керований спільнотою пошуково-аналітичний комплекс з відкритим вихідним кодом, створений на основі Elasticsearch 7.10.2 для підтримки справді відкритої альтернативи за ліцензією Apache 2.0. Він забезпечує повнотекстовий пошук, аналіз даних журналів та подій, моніторинг продуктивності додатків та аналітику безпеки завдяки розподіленій, масштабованій архітектурі — і все це без обмежень пропрієтарного ліцензування.

Цей шаблон розгортає OpenSearch та OpenSearch Dashboards з увімкненою автентифікацією, надаючи вам повноцінну пошукову платформу з першого дня. Самостійний хостинг означає, що всі індексовані дані та пошукові запити залишаються на вашій власній інфраструктурі, що є важливим для організацій з вимогами щодо резидентності даних або тих, що обробляють конфіденційну інформацію. Примітка: потрібно щонайменше 4 ГБ ОЗП і 2–5 хвилин для початкового запуску.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OpenSearch

Повнотекстовий пошук

Розширений DSL запитів з оцінкою релевантності, фасетною навігацією та індексуванням у реальному часі для швидких, точних результатів пошуку.

OpenSearch Dashboards

Вбудований шар візуалізації дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі, виконувати запити та досліджувати дані без додаткових інструментів.

Аналітика логів

Збирайте та аналізуйте логи додатків та інфраструктури в режимі реального часу для виявлення аномалій та швидшого усунення інцидентів.

Ліцензія Apache 2.0

Без комерційних обмежень чи несподіваних змін ліцензії — використовуйте, змінюйте та розповсюджуйте OpenSearch вільно.

Виявлення аномалій

Вбудоване виявлення аномалій на основі ШІ та настроюване сповіщення допомагають виявляти проблеми до того, як користувачі повідомлять про них.

Чому варто запускати OpenSearch у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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