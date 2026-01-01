Розгорніть Paperless-ngx: встановлення в один клік.
Система керування документами з відкритим кодом, яка сканує, індексує за допомогою OCR та архівує ваші паперові документи у цифровий архів із можливістю повнотекстового пошуку.
Виберіть тариф VPS для Paperless-ngx
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Paperless-ngx
Paperless-ngx – це система керування документами, що підтримується спільнотою, яка перетворює фізичні документи на цифровий архів з можливістю пошуку та організованого зберігання. Вона автоматично обробляє відскановані зображення та PDF-файли за допомогою OCR, класифікує документи та застосовує теги, щоб кожен рахунок, договір та квитанція миттєво знаходилися за вмістом. Gotenberg та Apache Tika обробляють документи Office та складні формати, які пропускають стандартні конвеєри OCR.
Самостійне розміщення Paperless-ngx на вашому VPS зберігає конфіденційні фінансові записи, договори та особисті документи на вашій власній інфраструктурі — ніколи не на сторонньому хмарному сервісі. Виділені ресурси VPS забезпечують швидку обробку OCR навіть для великих партій документів, тоді як постійні томи захищають весь ваш архів та базу даних під час оновлень та перезапусків.
Ключові характеристики Paperless-ngx
Автоматичне індексування OCR
Кожен завантажений документ автоматично сканується за допомогою OCR, щоб його повний текст був проіндексований і доступний для пошуку протягом кількох секунд після завантаження, незалежно від того, чи був він у форматі PDF, чи як відскановане зображення.
Розумна класифікація
Paperless-ngx навчається на основі шаблонів організації та автоматично застосовує теги, кореспондентів і типи документів на основі вмісту, зменшуючи ручне сортування майже до нуля.
Повнотекстовий пошук
Шукайте по всьому вмісту кожного документа у вашому архіві з розширеною фільтрацією за датою, тегом, кореспондентом та типом документа для точного вилучення.
Багатокористувацький доступ
Деталізовані елементи керування дозволами дозволяють кільком користувачам ділитися одним і тим же архівом з доступом на основі ролей, що робить його придатним як для невеликих команд, так і для сімейних домогосподарств.
Підтримка офісних документів
Інтеграція Gotenberg та Apache Tika обробляє формати Word, Excel та інші формати Office поряд з PDF-файлами та зображеннями, надаючи вам єдиний архів для всіх типів документів.
Чому варто запускати Paperless-ngx у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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