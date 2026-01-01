Paperless-ngx – це система керування документами, що підтримується спільнотою, яка перетворює фізичні документи на цифровий архів з можливістю пошуку та організованого зберігання. Вона автоматично обробляє відскановані зображення та PDF-файли за допомогою OCR, класифікує документи та застосовує теги, щоб кожен рахунок, договір та квитанція миттєво знаходилися за вмістом. Gotenberg та Apache Tika обробляють документи Office та складні формати, які пропускають стандартні конвеєри OCR.

Самостійне розміщення Paperless-ngx на вашому VPS зберігає конфіденційні фінансові записи, договори та особисті документи на вашій власній інфраструктурі — ніколи не на сторонньому хмарному сервісі. Виділені ресурси VPS забезпечують швидку обробку OCR навіть для великих партій документів, тоді як постійні томи захищають весь ваш архів та базу даних під час оновлень та перезапусків.