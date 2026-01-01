Розгорнути PicoShare в один клік.
Мінімалістичний файлообмінник з самостійним хостингом, посиланнями, термін дії яких закінчується, завантаженнями для гостей та без обмежень на розмір файлів.
Виберіть тариф VPS для PicoShare
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.
Що можна створити за допомогою PicoShare
PicoShare — це мінімалістичний сервіс обміну файлами з відкритим вихідним кодом, розроблений для однієї мети: завантажити файл і надати пряме посилання для завантаження. На відміну від повноцінних хмарних сховищ, PicoShare не має ієрархії папок, багатокористувацьких облікових записів і квот на зберігання — лише єдина спільна кодова фраза, яка захищає адміністративний інтерфейс, і чиста публічна URL-адреса для кожного файлу, яким ви ділитеся. Посилання можна налаштувати на закінчення терміну дії після певного періоду часу або кількості завантажень, а гостьові посилання для завантаження дозволяють зовнішнім дописувачам надсилати файли на ваш сервер без облікового запису.
Самостійне розміщення PicoShare на вашому VPS означає, що спільні файли зберігаються на вашій власній інфраструктурі без сторонніх платформ між вами та вашими одержувачами, і жоден файл не буде відхилено через занадто великий розмір.
Ключові характеристики PicoShare
Спливаючі посилання доступу
Встановіть термін дії посилань після певного періоду часу або кількості завантажень, щоб спільні файли автоматично видалялися, щойно вони виконають своє призначення.
Гостьові посилання для завантаження
Створіть одноразові або багаторазові посилання для завантаження, щоб зовнішні співробітники могли надсилати файли на ваш сервер без створення облікового запису або перегляду інших ваших файлів.
Без обмежень розміру файлів
PicoShare не накладає обмежень на розмір або тип файлу, тому ви можете ділитися великими відео, образами дисків або архівами, які хмарні сервіси відхилили б.
Відсутність зовнішніх залежностей
SQLite зберігає всі метадані локально — без сервера баз даних, без Redis, без фонових процесів — що робить все розгортання єдиним контейнером.
Прямі URL-адреси для завантаження
Кожен спільний файл отримує чисте, постійне URL-посилання для прямого завантаження, щоб одержувачі завантажували без навігації веб-інтерфейсом або входу в систему.
Чому варто запускати PicoShare у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Рекомендоване розташування сервера:
Перевірка...
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.
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Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
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