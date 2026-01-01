PicoShare — це мінімалістичний сервіс обміну файлами з відкритим вихідним кодом, розроблений для однієї мети: завантажити файл і надати пряме посилання для завантаження. На відміну від повноцінних хмарних сховищ, PicoShare не має ієрархії папок, багатокористувацьких облікових записів і квот на зберігання — лише єдина спільна кодова фраза, яка захищає адміністративний інтерфейс, і чиста публічна URL-адреса для кожного файлу, яким ви ділитеся. Посилання можна налаштувати на закінчення терміну дії після певного періоду часу або кількості завантажень, а гостьові посилання для завантаження дозволяють зовнішнім дописувачам надсилати файли на ваш сервер без облікового запису.

Самостійне розміщення PicoShare на вашому VPS означає, що спільні файли зберігаються на вашій власній інфраструктурі без сторонніх платформ між вами та вашими одержувачами, і жоден файл не буде відхилено через занадто великий розмір.