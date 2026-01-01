DenoKV — це сучасна база даних типу ключ-значення, створена розробниками Deno, що пропонує сильно узгоджене сховище з гарантіями ACID-транзакцій та JavaScript-нативний API, який природно інтегрується в застосунки Deno. Він підтримує атомарні операції, вторинні індекси, автоматичне версіонування та ефективну обробку як невеликих метаданих, так і великих бінарних об'єктів — все це підтримується механізмом зберігання SQLite для надійного постійного зберігання.

Самостійне розміщення DenoKV на вашому VPS забезпечує передбачувану продуктивність та витрати порівняно з керованими службами баз даних, повний контроль над вашим рівнем даних та автентифікацію на основі токенів для безпечного доступу. Це ідеальне сховище для застосунків Deno, яким потрібне надійне сховище типу ключ-значення без прив'язки до постачальника або змінних цін на хмарні послуги.