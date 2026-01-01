Встановлення DenoKV в один клік.
Надійна база даних ключ-значення, створена командою Deno, з транзакціями ACID та нативним API JavaScript.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DenoKV
DenoKV — це сучасна база даних типу ключ-значення, створена розробниками Deno, що пропонує сильно узгоджене сховище з гарантіями ACID-транзакцій та JavaScript-нативний API, який природно інтегрується в застосунки Deno. Він підтримує атомарні операції, вторинні індекси, автоматичне версіонування та ефективну обробку як невеликих метаданих, так і великих бінарних об'єктів — все це підтримується механізмом зберігання SQLite для надійного постійного зберігання.
Самостійне розміщення DenoKV на вашому VPS забезпечує передбачувану продуктивність та витрати порівняно з керованими службами баз даних, повний контроль над вашим рівнем даних та автентифікацію на основі токенів для безпечного доступу. Це ідеальне сховище для застосунків Deno, яким потрібне надійне сховище типу ключ-значення без прив'язки до постачальника або змінних цін на хмарні послуги.
Ключові характеристики DenoKV
ACID Транзакції
Гарантує атомарність, узгодженість, ізольованість та довговічність для всіх операцій, що робить його безпечним для зберігання критичного стану застосунку.
JavaScript-нативний API
Розроблено спеціально для Deno з ідіоматичним асинхронним API, який природно інтегрується в існуючі додатки Deno та проєкти Deno Deploy.
Атомарні багатоключові операції
Виконувати умовні операції читання-зміни-запису для кількох ключів в одній атомарній транзакції, що забезпечує керування станом без умов перегонів.
Вторинні індекси
Визначте вторинні індекси для ваших даних, щоб забезпечити ефективний пошук за межами первинного ключа без зовнішньої інфраструктури запитів.
Безпека на основі токенів
Забезпечує безпеку доступу до всіх баз даних за допомогою згенерованого токена доступу, запобігаючи несанкціонованим підключенням до сховища ключ-значення.
Чому варто запускати DenoKV у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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