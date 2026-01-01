Знижка до 68% на DenoKV

Встановлення DenoKV в один клік.

Надійна база даних ключ-значення, створена командою Deno, з транзакціями ACID та нативним API JavaScript.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Встановлення DenoKV в один клік.

Виберіть тариф VPS для DenoKV

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою DenoKV

DenoKV — це сучасна база даних типу ключ-значення, створена розробниками Deno, що пропонує сильно узгоджене сховище з гарантіями ACID-транзакцій та JavaScript-нативний API, який природно інтегрується в застосунки Deno. Він підтримує атомарні операції, вторинні індекси, автоматичне версіонування та ефективну обробку як невеликих метаданих, так і великих бінарних об'єктів — все це підтримується механізмом зберігання SQLite для надійного постійного зберігання.

Самостійне розміщення DenoKV на вашому VPS забезпечує передбачувану продуктивність та витрати порівняно з керованими службами баз даних, повний контроль над вашим рівнем даних та автентифікацію на основі токенів для безпечного доступу. Це ідеальне сховище для застосунків Deno, яким потрібне надійне сховище типу ключ-значення без прив'язки до постачальника або змінних цін на хмарні послуги.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики DenoKV

ACID Транзакції

Гарантує атомарність, узгодженість, ізольованість та довговічність для всіх операцій, що робить його безпечним для зберігання критичного стану застосунку.

JavaScript-нативний API

Розроблено спеціально для Deno з ідіоматичним асинхронним API, який природно інтегрується в існуючі додатки Deno та проєкти Deno Deploy.

Атомарні багатоключові операції

Виконувати умовні операції читання-зміни-запису для кількох ключів в одній атомарній транзакції, що забезпечує керування станом без умов перегонів.

Вторинні індекси

Визначте вторинні індекси для ваших даних, щоб забезпечити ефективний пошук за межами первинного ключа без зовнішньої інфраструктури запитів.

Безпека на основі токенів

Забезпечує безпеку доступу до всіх баз даних за допомогою згенерованого токена доступу, запобігаючи несанкціонованим підключенням до сховища ключ-значення.

Чому варто запускати DenoKV у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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